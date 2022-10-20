محمد راتب



أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية بداح الدوسري أهمية دور الشركات في استقرار الأسعار، والتعاون الوثيق مع الاتحاد لصالح الأمن الغذائي وتوفير المنتجات للمستهلكين بأسعار معقولة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي العمل المشترك لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للحكومة الجديدة.



وقال الدوسري، خلال استقباله نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميزان القابضة محمد الوزان، إن علاقات التعاون العميقة بين القطاع التعاوني والشركات الموردة للسلع والمواد الغذائية أمر لابد منه، مشيدا بمسارات العمل المشترك وحرص الجانبين على تنميتها وتطويرها إلى آفاق تلبي تطلعاتهما إلى المستقبل.



بدوره، أكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميزان القابضة محمد الوزان حرصه ودعمه لمنظومة الأمن الغذائي بهدف تعزيز العلاقات، والتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لما فيه المصلحة العامة، مثمنا الجهود المبذولة في سبيل دعم الشركات، وتوفير بيئة خصبة لها للعمل، وفتح باب المنافسة لصالح المستهلك.