مفرح الشمري



السبت الماضي، انطلقت أولى حلقات برنامج «شاعر الراية» على شاشة قناة السعودية، وذلك برعاية الشخصية الرمزية للبرنامج الأمير بدر بن عبدالمحسن، وبمشاركة 30 متسابقا يتنافسون على لقب (شاعر الراية)، إضافة إلى جوائز مالية تتخطى قيمتها مليوني ريال سعودي.



وفي هذا الصدد، قال عضو لجنة التحكيم في المسابقة الشاعر ناصر السبيعي إن المملكة هي المكان المناسب للشعر وجمهور الشعر فيها له نصيب الأسد في أي مسابقة سواء كانت داخلية أو خارجية، مبينا أن الهدف الأساسي من البرنامج أن يكون منصة لدعم الشعراء المعروفين وصناعة نجوم جدد.



فيما عبر عضو لجنة التحكيم الشاعر نايف صقر عن تطلعاته وتفاؤله الكبير حول مخرجات برنامج «شاعر الراية»، كونه برنامجا يظهر على شاشة قناة السعودية وبمتابعة وإشراف من هيئة الإذاعة والتلفزيون، موضحا أن قوة العناصر والإمكانات وحجم المشاركة والرعاية ستساهم في إنجاح البرنامج الشعري.



وأشار الشاعر نايف صقر إلى ان هناك العديد من المفاجآت التي تنتظر الجمهور الحاضر في المسرح، منها إتاحة المشاركة لهم بكتابة بيت وصفي لمشهد يعرض بالحلقة، ويتم الإعلان عن الفائز من الجمهور في كل حلقة وتمنح له جائزة مادية.



«شاعر الراية» يأتي بعدد 10 حلقات تعرض كل يوم سبت واحدة منها، لتصبح مدة المسابقة كاملة شهرين ونصف الشهر، وتتصدى لتقديمه الشاعرة والإعلامية نهى نبيل والشاعر سعيد بن مانع وهو من البرامج التي ستستقطب العديد من المشاهدين خصوصا متذوقي الشعر، وذلك لأنه يشارك فيه عدد من النجوم في مجال الشعر، إضافة إلى ان لجنة تحكيمه تضم نخبة مميزة من الشعراء مثل الشاعر ناصر السبيعي والشاعر نايف صقر والشاعر خالد المريخي.



الجدير بالذكر أن هناك مسابقة أخرى في البرنامج وهي قصيدة للأمير بدر بن عبدالمحسن، غير مكتملة بعض الأشطر وبعض الكلمات وسيتنافس الشعراء على إكمالها ومن يستطع إكمالها من الشعراء يحصل على 500000 ألف ريال سعودي.