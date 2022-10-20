خطورة زيادة جرعة فيتامين D



زيادة جرعة فيتامين D قد تؤدي إلى مشكلات في الكلى. ففيتامين D يجمع بين مجموعة فيتامينات D1 وD2 وD3 وD4 وD5، وأن لاثنين منها دورا مهماً، فمثلا 80% من فيتامين D3 تتكون تحت الجلد بتأثير الأشعة فوق البنفسجية b، و20% فقط يحصل عليها الجسم من أطعمة ذات مصدر حيواني، أما فيتامين D2 فيحصل عليه الجسم من المنتجات النباتية مثل الخبز.



يحسّن فيتامين D حساسية الجسم للأنسولين، ويقوي العظام ويحسن وظيفة الإنجاب ويؤثر إيجابيا في منظومة المناعة، ويخفض خطر نشوء الأورام والإصابة بالاكتئاب ومرض باركنسون.



ولكن يجب أن نحذر من الإفراط في تناول أدوية ومكملات غذائية محتوية على فيتامين D، لأن ذلك يؤدي حتى إلى التسمم.

كما أن هذا يسبب ارتفاعا في تركيز الكالسيوم في البول والدم، ما يؤدي إلى تراكمه في عضلة القلب وجدران الأمعاء والمعدة.

ويمكن أن يستمر هذا التأثير عدة أشهر، لأن الفيتامين يتراكم في الأنسجة الدهنية ولا يتم التخلص منه إلا ببطء.



وتناول جرعات كبيرة من فيتامين D يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي ودوخة وضعف شديد وارتباك في الوعي.

كما أنه يعطل نشاط فيتامين k2 ما يؤدي إلى فقدان في الكتلة العظمية، ويلحق الضرر بالكلى.

المصدر: «لينتا. رو»