استقبل وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن سعد الناهض ظهر أمس، رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان، وفريق عمل شركة نوف إكسبو الذين يتولون تنظيم منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع والذي يبدأ أعماله الأحد القادم.



وبعد تقديم التهاني والتبريكات للوزير الناهض بثقة القيادة السياسية وتوليه مهام وزارية بالحكومة الجديدة، قدم السلمان له الدعوة لرعاية وحضور الحفل الافتتاحي للمنتدى، حيث أعرب الناهض عن ترحيبه بالدعوة، مؤكدا على حضوره حفل الافتتاح.



وتمنى الناهض التوفيق والنجاح للمنتدين، منوها بالدور الذي قام به المنتدى خلال دوراته السابقة في دعم جهود الكويت بتطوير منظومة الحكومة الإلكترونية فيها، كما أثنى على جهود اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية ومن خلفه جمعيات النفع العام، وكذلك جهود شركة نوف إكسبو في تنظيم المنتدى.



وفي ختام اللقاء، شكر الناهض الجهات الحكومية المعنية وشركات التكنولوجيا العالمية والمحلية التي تغني أعمال المنتدى، آملا تعاون الجميع لدعم جهوده في تطوير قطاع التكنولوجيا الهام من خلال وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.