عادل الماجد: مع اقتراب عام 2022 من نهايته نشعر بالرضا عن النتائج المحققة لنؤكد قوة إستراتيجيتنا

«بوبيان» تقدَّم للمركز الرابع كأكثر البنوك الإسلامية أماناً بالمنطقة على قائمة «غلوبال فاينانس» العالمية

حصدنا جائزة أفضل بنك بالخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة تقديراً لدعمنا لهذا القطاع المهم



البنك بدأ مسيرة التوسع خارجياً بالاستحواذ على «لندن والشرق الأوسط» وإطلاق «Nomo Bank»



أعلن بنك بوبيان عن تحقيقه أرباحا تشغيلية حتى نهاية سبتمبر الماضي بلغت نحو 79 مليون دينار، مع استمرار البنك في تجنيب مخصصات بقيمة 31 مليون دينار، محققا بذلك أرباح صافية بلغت نحو 49 مليون دينار، بزيادة 52% عن العام الماضي، فيما بلغت ربحية السهم 11.8 فلسا.



وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد: «بنهاية الربع الثالث ومع اقتراب عام آخر من الانتهاء استمر بنك بوبيان في تحقيق النتائج الإيجابية التي تؤكد قوة الاستراتيجية التي لا يزال البنك يتبعها في التوسع محليا مع الانطلاق بتأني للأسواق الخارجية».



واستعرض الماجد أبرز الأرقام التي حققها البنك حتى نهاية سبتمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي أصول البنك 7.8 مليارات دينار، بنسبة نمو 6%، كما بلغ إجمالي ودائع العملاء 5.8 مليارات دينار بنمو 7%، فيما بلغت محفظة التمويل 5.8 مليارات دينار، بنمو 9%، وبلغت الإيرادات التشغيلية 153 مليون دينار بنمو 9%، وعلى مستوى الحصص السوقية فقد ارتفعت حصة البنك من التمويل المحلي بصفة عامة إلى نحو 11.2%.



من ناحية أخرى، قال الماجد إن البنك خلال الأعوام الماضية بدأ مسيرة التوسع خارجيا، حيث نجح في الاستحواذ على بنك لندن والشرق الأوسط والذي يمتلك فيه حاليا نحو 71% من الأسهم، ثم جاء إعلان البنك عن انطلاق أعمال Nomo Bank بالكامل في الكويت والمملكة المتحدة كأول بنك رقمي إسلامي عالمي من لندن لديه القدرة على تقديم خدماته للجميع سواء من عملاء بوبيان أو غيرهم.



أكثر من 15 جائزة



وأشار الماجد إلى انه خلال العامين الأخيرين، أثبت بنك بوبيان قوة ونجاح الاستراتيجية التي انتهجها منذ سنوات والتي أكدت قوة البنك واستمراره على القمة رغم ارتفاع حدة المنافسة، حيث أنهى الربع الثالث من العام الحالي بتحقيق أعلى معدل من الجوائز العالمية التي استطاع البنك الحصول عليها من مجموعة مميزة من المؤسسات المرموقة وفي مقدمتها مؤسسة يورومني ومجلة ميد ومؤسسة غلوبل فاينانس.

وحقق البنك أكثر من 15 جائزة مختلفة في مجالات الخدمات الرقمية والإبداع والابتكار والمسؤولية الاجتماعية ودعم المشاريع الصغيرة توجها بجائزة أفضل بنك إسلامي في العالم في الخدمات الرقمية للعام الثامن على التوالي من غلوبل فاينانس العالمية.



كما شهد العام الحالي تكريم اتحاد المصارف العربية للماجد باختياره الشخصية المصرفية العربية للعام 2021 ليكون بذلك أول مصرفي كويتي يتم اختياره للتكريم الذي يعتبر الأعلى الذي يمنحه الاتحاد لأصحاب الإنجازات المتميزة في القطاعين المالي والمصرفي العربي.



البنك الأكثر أماناً



وتمكن بنك بوبيان من تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازاته الأخيرة من خلال تقدمه إلى المركز الرابع ضمن قائمة مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية لأكثر البنوك الإسلامية أمانا على مستوى دول الخليج وهو ما يؤكد نجاح استراتيجية البنك وقوته في مواجهة مختلف الأزمات.



وأعرب الماجد عن شعوره بالفخر إزاء تلك الإضافة للتقديرات العالمية التي حصل عليها البنك خاصة أنها تأتي استنادا إلى التقارير الصادرة عن أفضل مؤسسات التقييم المالي على مستوى العالم كما أنها تأتي لتؤكد بالدليل على قدرة البنك على اتخاذ كل الإجراءات الفنية والقانونية المعتمدة دوليا اللازمة للحفاظ على قوة وثبات أصول البنك.



وأضاف: «يمثل تقدمنا إلى المركز الرابع - مقارنة بالمركز الخامس قبل عامين ضمن القائمة نفسها - خطوة أخرى نحو التقدم وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تجعلنا نقترب من الهدف الأكبر لنكون ضمن قائمة البنوك الإسلامية المميزة على مستوى العالم».



وأشار الماجد أن هذا الإنجاز يكتسب أهميته من أهمية وقوة المؤسسة المانحة المشهود لها بالقوة والحيادية التامة واعتمادها على مرجعية الأرقام والتقارير الموثقة، مؤكدا أن ذلك أيضا يؤكد نجاح البنك في التوسع محليا والانطلاق المدروس خارجيا من خلال الاستحواذ على نسبة مؤثرة في بنك لندن والشرق الأوسط وتأسيس بنك نومو كأول بنك إسلامي رقمي عالمي.



خدمة مختلف شرائح العملاء



واستمر البنك في تقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء ما جعله يحصد العديد من الجوائز التي تتعلق بخدمة العملاء ومن أبرزها جائزة مؤسسة «سيرفس هيرو» كأفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء في الكويت للعام الثاني عشر على التوالي منذ عام 2010.

كما توجت مؤسسة يورومني العالمية بنك بوبيان بجائزة أفضل بنك على مستوى الكويت في الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تقديرا لإنجازاته خلال السنوات الأخيرة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساهمته المميزة في وضعها على خارطة الاقتصاد المحلي من خلال تزويدهم بخدمات سلسة تلبي احتياجات أعمالهم.



وتكتسب هذه الجائزة أهميتها كونها ليست على مستوى القطاع المصرفي الإسلامي فحسب بل على مستوى القطاع ككل وهو إنجاز يحققه البنك ويؤكد ريادته لقطاع الأعمال الناشئة، حيث تم التقييم على أساس دقيق من مجموعة من المحكمين العالميين الأمر يعكس تميز البنك ودوره الريادي في تقديم حلول مصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمته في نمو أعمالهم من خلال توفير منتجات وخدمات مميزه لهم وتحقيق مستويات إنتاجية أعلى لمواكبة آخر التطورات في تحفيز بيئة الأعمال.



وقال الماجد انه منذ البداية ارتأت إدارة البنك التركيز على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونه أصبح من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد الكويتي وداعما أساسيا للتنمية وتنويع مصادر الدخل، وهو ما قررته الإدارة العليا في البنك من ضرورة التوجه لدعم مشروعاتهم وتنويع فرصهم نحو مزيد من الابتكار والإبداع وتحفيز فرص نموها ومساعدتها على الانطلاق في مختلف القطاعات والمجالات.



وقد تم تصميم إدارة الخدمات المصرفية لإدارة مصرفية الأعمال خصيصا لتقديم حلول مصرفية ذكية تفهم احتياجات هذه المشروعات وتقدم مجموعة متنوعة من المزايا الاستثنائية التي تتيح إدارة العديد من المعاملات المصرفية بسلاسة وسهولة مع مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية سهلة الاستخدام والمتاحة على مدار الساعة.



مسرعة بوبيان للأعمال



وخلال العام الحالي أعلن بنك بوبيان عن بدء إطلاق مرحلة البرنامج التدريبي للمشاريع والشركات المؤهلة لاستكمال مشاركتها في برنامج بوبيان لتسريع الأعمال، الذي أطلقه البنك مؤخرا بالتعاون مع Fintech Hive التابع لمركز دبي المالي العالمي.



وتم اختيار 10 من المشاريع والشركات الناشئة من أصل 250 مبادرا تقدموا للانضمام إلى برنامج بوبيان لتسريع الأعمال منذ الإعلان عن انطلاقه لأول مرة في الكويت، حيث يهدف البرنامج إلى ترسيخ استراتيجية بنك بوبيان وخطواته المميزة التي بدأها منذ سنوات في ريادة مستقبل القطاع المالي في الكويت، وتعزيز موقعه كرائد في الابتكار والخدمات الرقمية والمبادرات وريادة الأعمال.



تأسيس بنك رقمي تحت مظلة «المركزي»



أعلن بنك بوبيان أنه وبالتحالف مع مجموعة زين ومجموعة مستثمرين آخرين يعتزمون تأسيس بنك رقمي تحت مظلة بنك الكويت المركزي، حيث تم تقديم طلب لتأسيس هذا البنك الرقمي وفق للإطار الزمني المحدد من قبل بنك الكويت المركزي.



دعم كبير لحملة «لنكن على دراية»



استمر البنك للعام الثاني على التوالي في دعم حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت لتوعية المواطنين والمقيمين بالكثير من الأمور المصرفية انطلاقا من مسؤولية البنك الاجتماعية.



نموذج يقتدى في تجربة البنوك الإسلامية



صنفت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني بنك بوبيان كنموذج يقتدى به في تجربة البنوك الإسلامية على مستوى الكويت والمنطقة، مؤكدة ان البنك اصبح من خلال الأرقام ثالث اكبر بنك على مستوى الكويت بحصة سوقية كبيرة تتجاوز 11%.



تطوير أنظمة المدفوعات الإقليمية



خلال العام الحالي نجح البنك وفي إطار توجه بنك الكويت المركزي نحو تطوير أنظمة المدفوعات الإقليمية، حيث شارك بنك بوبيان في المرحلة الأولى من تطبيق نظام المدفوعات الخليجية (آفاق) ليكون بذلك أول البنوك المحلية المنضمة للنظام بعد استكماله جميع الاختبارات والإجراءات اللازمة.