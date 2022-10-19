أعلنت الصين عن تأجيل نشر بيانات النمو للفصل الثالث من العام الحالي إلى جانب مجموعة أخرى من المؤشرات الاقتصادية التي كانت متوقعة الأسبوع الحالي. ولم تقدم السلطات مبررات للتأجيل.



من جانبه، قال كبير استراتيجيي الاستثمار في Kraneshares، أنطوني ساسين، في مقابلة مع «العربية»، اليوم الأربعاء، إن الصين لم توضح أسباب تأجيل أرقام النمو، لكن الأرقام ستكون ضعيفة بعد فترة إغلاقات ويعرف المحللون الاتجاه الاقتصادي الصيني.



وأضاف أن الصين قد تطلق إجراءات تحفيزية مع انخفاض أرقام الاقتصاد الصيني عن المستهدف، لاسيما في قطاع العقارات المتوقع تزايد وتيرة تحفيزه، موضحا أنه لا خطر في الأرقام غير المعلنة لكنها ستكون دون المستوى المطلوب.



وأوضح أنطوني ساسين، أن الاجتماع الأخير للحزب الحاكم في الصين أظهر نفوذا قويا للرئيس الصيني كأقوى رئيس في البلاد خلال الـ 30 سنة الأخيرة، ولا توجد مفاجآت في خطابه ومستمر في كافة سياساته، ومنها سياسة «صفر كوفيد» التي تمثل العقبة الأساسية أمام النمو.



كان الرئيس الصيني قد كرر خلال مؤتمر الحزب الشيوعي مطلع الأسبوع الحالي، دعمه للقطاع الخاص والسماح للأسواق المالية بلعب دور رئيسي في دعم الاقتصاد.



وصرح مسؤول في اللجنة الحكومية الصينية للتخطيط الاقتصادي، بأن اقتصاد الصين أظهر تعافيا قويا في الربع الثالث، لكنه لايزال يواجه تحديات وصعوبات كثيرة.



وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن الاقتصاد الصيني نما على الأرجح 3.4% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالعام السابق.