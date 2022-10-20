المحرر الاقتصادي



أظهرت دراسة نشرتها مجموعة أوكسفورد للأعمال عن عدم امتثال اقتصاد الكويت سوى لمعيارين فقط من بين 8 معايير وضعتها الدراسة للوقوف على مدى امتثال اقتصادات الخليج لمعايير الاستدامة، وخاصة معايير الحوكمة البيئية.



وكان المعيار الأول الذي التزمت به الكويت هو وجود أهداف عامة للاستدامة، والسبب في ذلك هو ارتباط المعيار بخطة التنمية «رؤية كويت جديدة 2035»، والتي وضعت من بين أهدافها اقتصادا متنوعا مستداما، حيث شملت الخطة التنفيذية لتحقيق ذلك الهدف تنفيذ 24 مشروعا، على أن يتم الانتهاء من آخر مشروع بحلول العام 2029.



أما المعيار الثاني الذي التزمت به الكويت والمتمثل في معايير لإفصاح الشركات عن الاستدامة، وهو ما يرجع إلى وضع بورصة الكويت دليلا للشركات المدرجة بشأن كيفية إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وتشجيعهم على إعداد تلك التقارير تمهيدا للالتزام بها.



ورغم ذلك أشادت الدراسة بجهود بنك الكويت المركزي بشأن تشجيع إتمام المعاملات المصرفية عبر القنوات الرقمية، ما يساهم في تطبيق معايير الحوكمة البيئية. وأشارت الدراسة إلى إطلاقه في 2018 معايير حلول الدفع الرقمية وبيئة اختبار منتجات الشركات المالية في نفس العام ووضع إطار للأمن السيبراني في 2020 ومؤخرا السماح بتأسيس بنوك رقمية بالكامل.



وتحاول البنوك الكويتية تجاوز مستوى الالتزام المتدني لدى باقي قطاع الأعمال الكويتي في ظل ارتباطها أكثر من غيرها بالأجانب على مسارين: الأول عبر المستثمرين الأجانب في إصدارات البنوك من السندات الدولية والتي تحتاج إليها الكويت بشدة للامتثال لمعايير كفاية رأس المال، والمسار الثاني بعدما أصبح الأجانب مستثمرين بكثافة في أسهم أغلب البنوك الكويتية عقب ترقية البورصة الكويتية إلى مؤشرات عالمية ساهمت في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى أسهم السوق الأول تحديدا وأغلبها من البنوك.



وأصبح الأجانب من كبار المساهمين في البنوك الكويتية، حيث بلغت نسبة ملكيتهم في بنك الكويت الوطني 23.7% وفي بنك برقان نحو 17.7% وبنك الخليج 16.4% وبيت التمويل الكويتي 11.3% كما استثمرت في باقي البنوك بنسب أقل من 10%.



وضع التقرير 8 معايير لقياس التفاوت بين دول الخليج كالتالي:



٭ الأهداف العامة للاستدامة: وقد التزمت كل دول الخليج الست بوضع أهداف لتحقيق الاستدامة.



٭ استراتيجية للتمويل المستدام: لم تعلن عن تلك الاستراتيجية سوى الإمارات.



٭ معايير الإفصاح عن الاستدامة لدى الشركات: وقد التزمت كل دول الخليج بوضع تلك المعايير باستثناء سلطنة عمان.



٭ معايير الإفصاح المالي عن مخاطر المناخ: لم تضع أي دولة خليجية حتى الآن تلك المعايير فيما تعمل الإمارات فقط على وضعها في الوقت الحالي.



٭ إطار للتمويل المستدام: لم تضع أي دولة خليجية حتى الآن تلك المعايير فيما تعمل الإمارات فقط على وضعها في الوقت الحالي.



٭ معايير المنتجات الاستثمارية المستدامة: لم تضع أي دولة خليجية ذلك النوع من المعايير.



٭ برنامج لإصدار سندات سيادية مستدامة: السعودية (بعد اصدار التقرير أصدرت الرياض سندات خضراء) والإمارات وسلطنة عمان في طريقها لإصدار ذلك النوع من السندات.



٭ مؤشرات للاستدامة: لدى الإمارات وقطر فقط تلك المؤشرات وتعمل السعودية الآن على وضع مؤشرات فيما لا يوجد لدى باقي الدول الثلاث أي مؤشرات.



تظهر تلك المعايير الثمانية مدى التفاوت وكذلك عدم مواكبة أغلب دول الخليج للمسار العالمي المتعلق بتطبيق معايير الاستدامة وأبرزها معايير الحوكمة البيئية.