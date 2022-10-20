اليابان أكبر الحائزين على السندات الأميركية وتصل حيازتها إلى 1.12 تريليون دولار



علاء مجيد



رفعت الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية خلال أغسطس الماضي باستحواذها على 51 مليار دولار، مقارنة بـ 49.4 مليار دولار في يوليو الماضي، أي بزيادة بلغت قيمته 1.6 مليار دولار، لتحتل بذلك المرتبة الثانية خليجيا، بعد السعودية.



وبحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة الخزانة الأميركية، فقد ارتفعت قيمة حيازة الكويت من السندات الأميركية خلال أغسطس الماضي عن مستويات أغسطس 2021 البالغة 46.8 مليار دولار، أي بارتفاع سنوي بلغت نسبته 8.9% وبقيمة 4.2 مليارات دولار.



وتنوع الكويت من محفظة السندات الأميركية ما بين سندات قصيرة الأجل بقيمة 11.83 مليار دولار فيما تبقى النسبة الأكبر من السندات طويلة الاجل بقيمة 39.19 مليار دولار.



وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات الكويتية في السندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها بمبالغ مليارية خلال الأشهر الأخيرة فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات وكذلك زيادة وانخفاض الاستثمارات الكويتية في بورصات الأسهم الأميركية.



شراء خليجي



وعلى صعيد دول الخليج، فقد اتجهت استراتيجيتهم تجاه السندات الأميركية الى الشراء خلال شهر أغسطس الماضي، حيث ارتفعت استثمارات المملكة العربية السعودية الى 122.1 مليار دولار مقارنة بـ 121.61 مليار دولار في يوليو الماضي منها 105.03 مليارات دولار سندات طويلة الأجل و17.05 مليار دولار سندات قصيرة الأجل



كما رفعت الامارات من استثماراتها خلال شهر أغسطس لتصل الى 47.8 مليار دولار مقارنة بـ 41.31 مليار دولار في يوليو الماضي منها 32.58 مليار دولار سندات طويلة الاجل و15.18 مليار دولار سندات قصيرة الاجل.



ورفعت قطر من حيازاتها في السندات الأميركية باستحواذها على 9.45 مليارات دولار وجميعها سندات طويلة الأجل مقارنة بـ 8.23 مليارات دولار في يوليو الماضي، ورفعت عمان حيازتها من السندات الأميركية خلال أغسطس الماضي لتصل الى 7.13 مليارات دولار مقارنة بقيمة 6.99 مليارات دولار في يوليو الماضي منها 6.92 مليارات دولار سندات طويلة الأجل و208 ملايين دولار سندات قصيرة الأجل.



كما رفعت البحرين من استثماراتها في السندات الأميركية لتصل الى 1.30 مليار دولار في شهر أغسطس مقارنة بـ 1.18 مليار دولار في يوليو الماضي منها 1 مليار دولار سندات قصيرة الأجل و301 مليون دولار سندات طويلة الأجل.



الصدارة يابانية



وعلى المستوى العالمي، فقد حافظت اليابان للشهر التاسع والثلاثين على التوالي على المركز الاول خلال شهر أغسطس بالاستحواذ على سندات أميركية بقيمة 1199.8 مليار دولار متراجعة عن مستويات يوليو الماضي البالغة 1234.3 مليار دولار.



كما جاءت الصين في المركز الثاني بعد اليابان بـ 971 مليار دولار مرتفعة عن مستويات يوليو الماضي البالغة 970 مليار دولار وثالثا جاءت المملكة المتحدة بـ 644.7 مليار دولار مرتفعة عن مستويات يوليو الماضي البالغة 634.6 مليار دولار وحلت جزر كايمان رابعا بقيمة 307.3 مليارات دولار مرتفعة عن مستويات يوليو البالغة 291.9 مليار دولار وحلت لكسمبورج في المرتبة الخامسة عالميا بـ 306 مليارات دولار مرتفعة عن مستويات يوليو الماضي البالغة 304.2 مليارات دولار.



وبصفة عامة، فقد بلغ حجم سندات الخزانة الأميركية بنهاية أغسطس الماضي 7509 مليارات دولار مقارنة بـ 7578.8 مليار دولار في الشهر المقابل من عام 2021 أي بتراجع سنوي يبلغ 69.8 مليار دولار بنسبة 0.92%، بينما ارتفعت حيازة الأجانب من السندات الأميركية خلال شهر أغسطس الماضي لتبلغ 7509 مليارات دولار مقابل 7501.2 مليار دولار في شهر يوليو الماضي.