رعى وزير التجارة السعودي د. ماجد القصبي أعمال المنتدى الخليجي لرواد الأعمال بنسخته الثانية، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. نايف الحجرف، وعدد من قادة التجارة والصناعة بدول المجلس وبمشاركة العديد من رواد الأعمال.



وناقشت الجلسة الوزارية التي جمعت وزراء التجارة في دول مجلس التعاون برواد الأعمال، ضمن فعاليات المنتدى، التحديات والفرص الريادية لرواد الأعمال الخليجيين، ففي بداية اللقاء رحب وزير التجارة السعودي ماجد القصبي بالضيوف، مؤكدا أهمية المؤتمر في مشاركة الفرص بين دول الخليج مع الاستمرار في انعقاده.



وأضاف أن دول الخليج تمثل قوة اقتصادية غير عادية، فلا يوجد طريق سوى التكامل الخليجي، مشيرا الى ان توحيد المقاييس بين دول الخليج يوفر على بيئة الأعمال ويسهل عملية التصدير والرقابة.



من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. نايف الحجرف، ان الاقتصاد الخليجي متكامل والفرص كبيرة والتحديات موجودة، مضيفا أن الأمن الغذائي يعتبر أحد المجالات التي يعمل عليها المجلس، ومشيرا إلى أن نمو المشاريع من الأفكار الصغيرة مرتبط بوجود خطة متكاملة.



وأكد الوزراء المشاركون أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل 80% من الاقتصادات التي حققت المعجزات بالعالم كونها أحد المحاور الرئيسية للنمو القادم.



وتناولت الجلسة أهم المشاريع الناجحة التي يمكن ان يقتبس منها الكثير من الدروس المستفادة، متطلعين الى الإبداع والابتكار لإيجاد فرص للتطور في دول المنطقة بقطاعيها الحكومي والخاص.



وشهد المنتدى الإعلان عن إنشاء منصة لرواد الأعمال الخليجيين توفر البيانات والمعلومات للتعرف على الفرص الاستثمارية في المنطقة وقنوات التمويل والجهات الداعمة لتمكينهم من تطوير وتحسين أعمالها، وتكون منصة للتحاور والتشاور بين رواد الأعمال والمستثمرين والممولين والعملاء والباحثين عن عمل.



وتضمنت فعاليات المنتدى عرضا تعريفيا ببيئة ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية وعدة لقاءات وجلسات، منها: «تجربة دول المجلس في حاضنات الأعمال»، و«بحث ممكنات بيئة التمويل والاستثمار الجريء لرواد الأعمال في دول مجلس التعاون»، و«أثر ريادة الأعمال والابتكار في الأمن الغذائي والبيئي لدول مجلس التعاون»، والاطلاع على «الفرص الريادية لرواد الأعمال في الخليج»، و«التحديات التي تواجه رواد الأعمال»، و«التوسع في دول الخليج ومعرفة التسهيلات المتاحة لرواد الأعمال».



وشهد المنتدى توقيع اتفاقية بين شركة منصة بحار للتسويق العمانية وشركة الفائدة للتطوير الاستثمار في المملكة بهدف ربط السوق السعودي والعماني لتوفير المنتجات السمكية العمانية، بالإضافة إلى تقديم الحلول وتنفيذها بحسب المواصفات المعتمدة في ذلك مع تنظيم الحركة اللوجستية لشاحنات الأسماك المتجهة للمملكة وتبادل الخبرات في القطاع السمكي بين الطرفين.