الدوحة - فريد عبدالباقي



أكد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم على موعد إقامة قرعة «خليجي 25»، والمقررة لها الثلاثاء المقبل، بمدينة البصرة العراقية، على أن يسبق القرعة عقد 3 اجتماعات خاصة بلجنتي المسابقات والحكام واللجنة الإعلامية، وتقام البطولة خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير 2023.



وذكر الاتحاد، أنه وجّه الدعوات لبعض اللاعبين من نجوم الكرة الخليجية لحضور مراسم حفل القرعة التي تعد الخطوة الأولى والإعلان الرسمي عن إقامة البطولة.



وقال الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم جاسم الرميحي: «تسير جميع الترتيبات والتجهيزات النهائية الخاصة بحفل مراسم قرعة «خليجي 25» وفق ما تم الإعداد له مسبقا، مع الجانب العراقي، كما ستعقد اجتماعات تنسيقية في الأيام القليلة المقبلة بشأن آخر التطورات الخاصة بالحفل من النواحي كافة، ومع جميع الأطراف ذات الصلة».



وأضاف: «الاستعدادات في العراق تجري على قدم وساق لاستضافة البطولة، والتي ستكون كرنفالا خليجيا، حيث إن الاجتماعات التنسيقية مستمرة، سواء فيما يتعلق بترتيبات القرعة أو التي تخص البطولة بشكل عام، أو الاجتماعات المتعلقة باللجان، كما ستشهد الفترة المقبلة الإعلان عن المزيد من التفاصيل».



وتسلمت الأمانة العامة لاتحاد كأس الخليج العربي من الاتحادات الخليجية أسماء المرشحين للجنة الإعلامية لـ «خليجي 25»، وتضم اللجنة: سطام السهلي «الكويت»، خالد الكواري «قطر»، أحمد زامل «العراق»، معاذ الخميسي «اليمن»، سالم النقبي «الإمارات»، أحمد ميرزا «البحرين»، وفيصل الطويهر «السعودية»، ويونس الغافري «سلطنة عمان».