ضرورة إفساح المجال أمام الكوادر الوطنية الشابة للقيام بأدوار جديدة في تطوير العمل

تعزيز التحول الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد على المواطنين



عاطف رمضان



التقى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي أمس قيادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية في أول لقاء له بعد توليه الحقيبة الوزارية.



واطلع العجمي خلال اجتماعه مع القياديين على خطة المؤسسة والمشاريع الإسكـانـيــة الجــــاري تنفيذها، واستمع إلى شرح موجز عن الخطوات الجاري والمزمع تنفيذها في المشاريع الإسكانية الحالية والمستقبلية وآلية التوزيعات الإسكانية على المواطنين.



وخلال جولته في إدارة خدمة المواطن دعا القياديين إلى ضرورة توفير سبل الراحة للمواطنين وإنجاز معاملاتهم في أسرع وقت ممكن وتذليل جميع المعوقات والمشكلات والعمل على إيجاد الحلول السريعة لها، كما اطلع على سير عملية إجراء القرعة بمشروع جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية مع لجنة التوزيع وآلية عمل القرعة وتسليم المواطنين لقسائمهم.



وشدد على ضرورة إفساح المجال أمام الكوادر الوطنية الشابة، للقيام بأدوار جديدة إضافية تدعم تطوير المشاريع الإسكانية، لاسيما أن المواطنين يترقبون طرح المزيد من المشاريع، مؤكدا خلال زيارته لكاونتر تطبيق «سهل» على أهمية التحول الرقمي وتقديم الخـدمـــات الإلكتــرونية للإسكان عبر التطبيق على مدار 24 ساعة بحيث توفر الوقت والجهد على المواطنين دون الحاجة لمراجعة المؤسسة. وحث الوزير على الاستماع إلى المواطنين والموظفين، مؤكدا انتهاجه سياسة الباب المفتوح مع الجميع.