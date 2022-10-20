دارين العلي



بدأت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز تنفيذ مهامها الوزارية بلقاء عدد من قيادات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، حيث طلبت الاطلاع على خطة الوزارة الاستراتيجية ونسب انجاز المشاريع الجاري تنفيذها.



وقالت مصادر مطلعة ان من اولويات الوزيرة ملف تسكين المناصب القيادية في وزارتي الكهرباء والأشغال، نظرا لكثرة الشواغر في تلك المناصب التي تعاني منها الوزارتان منذ أكثر من سنتين.



وأشارت إلى ان الوزيرة بوقماز ستعقد اجتماعات مطولة مع مسؤولي القطاعات للاطلاع على سير الأعمال والمشاريع في تلك القطاعات.



وأوضحت ان جميع القطاعات الفنية في الجهتين أعدت تقارير مفصلة بشأن المشاريع والمناقصـــات المطروحة والأخرى المزمع طرحها، تمهيدا لعرضها على الوزيرة بوقماز خلال الاجتماعات المقبلة.