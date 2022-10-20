تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية د.أحمد عوض بن مبارك الذي قدم التهنئة للشيخ سالم العبدالله بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية بالكويت.



وأعرب الوزير بن مبارك خلال الاتصال عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح للشيخ سالم العبدالله في تولي مهام عمله وللعلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والازدهار.



كما تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) هيثم الغيص، حيث قدم التهنئة له بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية بالكويت، معربا عن صادق تمنياته له بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله.