آلاء خليفة



أعلن نائب رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د. مشاري الحربي عن انطلاق المؤتمر الدولي الأول بعنوان «وجهات نظر في الإدارة: أدلة من البلدان النامية (في ضوء التحول الرقمي)»، خلال الفترة من 22/10/2022 إلى 23/10/2022 تحت شعار نحو تحقيق استراتيجية الكويت 2035، وذلك في تمام الساعة الـ 10 صباحا يوم السبت المقبل 22 أكتوبر بقاعة المؤتمرات في كلية العلوم الحياتية-جامعة الكويت بالشدادية.



وأكد الحربي في تصريح صحافي، ان انطلاق المؤتمر يوم السبت المقبل على مدى يومين بحضور رؤساء جامعات دولية وعربية يعد نقطة انطلاق نحو تحقيق استراتيجية الكويت 2035، والتي نادى بها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وإعلانها في الأمم المتحدة والعديد من التصريحات نحو التحول الرقمي، مشيرا إلى أن اللجان المنظمة للمؤتمر تعمل على قدم وساق من أجل التجهيز والاستعدادات لإقامة المؤتمر السبت المقبل. واختتم الحربي بدعوة أساتذة الجامعات ومؤسسات التعليم العام والعالي وأصحاب الشأن والمهتمين لحضور المؤتمر، والذي سيكون نقطة تحول نحو تحقيق استراتيجية الكويت 2035، والتي تسعى جميع مؤسسات الدولة لتحقيقه والعمل من أجله خلال الفترة المقبلة.