قال ممثل الكويت في الاتحاد الدولي للمحامين وعضو مجلس إدارته عبدالرحمن الطاحوس، إن الكويت ستستضيف يومي 12 و13 فبراير المقبل مؤتمر «القوانين الرياضية ـ آخر التطورات في منطقة الخليج» كأول فعالية للاتحاد في البلاد.



وأوضح الطاحوس، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس جمعية المحامين لشؤون العلاقات الدولية، أن آخر أعمال الاتحاد العام الحالي سيكون المؤتمر العام في العاصمة السنغالية داكار في 26 الجاري.



وعن اختيار الكويت ضمن الدول المضيفة للبرامج والفعاليات القانونية التي يقيمها الاتحاد في 2023، بين أنه جاء خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير الذي عقد في العاشر من سبتمبر الماضي في باريس، متوقعا أن يشارك في المؤتمر الذي سيعقد بالكويت ما لا يقل عن 200 مشارك.



ولفت الطاحوس إلى أن هذا الاجتماع الأخير الذي شهد انتخاب نائب الرئيس والمصادقة على الأعمال الإدارية والمالي للاتحاد وإعداد فعاليات العام المقبل تضمن إدراج الكويت ضمن 15 مدينة عالمية لتكون مقرا لفعاليات الاتحاد، وشملت، إضافة إلى الكويت، كلا من الجزائر ونيويورك وبورتو وكيغالي رواندا ولشبونة وفلورنس وبلباو وبودابست وفرانكفورت ومدريد ومكسيكو سيتي ولكسمبورغ وتونس وروما.



وأشار إلى أن الكويت ستقيم المؤتمر تحت مظلة جمعية المحامين الكويتية وستستضيف رئيس الاتحاد الدولي للمحامين الفرنسي هيرفي تشيمولي والوفد المرافق له بالإضافة إلى المشاركين من أفراد ومؤسسات ومراكز عالمية ذات الصلة بالشأن القانوني من جميع دول العالم.



وأفاد الطاحوس بأنه انتخب الممثل الوطني عن الكويت وعضوا بمجلس إدارة الاتحاد في 2019 من المكتب التنفيذي للاتحاد في المقر الرئيسي بباريس بعد المشاركة في المؤتمر العام الذي أقيم في بورتو 30 أكتوبر 2018 تحت رعاية الرئيس البرتغالي.