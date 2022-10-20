الراشد: ضرورة أن يحتل الإعلام العربي والصحافة العربية المكان الصحيح المتأني والثابت والمستمر نحو الحداثة



القاهرة - خديجة حمودة



عقدت الأمانة العامة لاتحاد الصحافيين العرب اجتماعها الأول أمس في القاهرة، حيث تم انتخاب الفائزين بانتخابات مجلس الإدارة واختيار مجلس الإدارة كما يلي:



الرئيس: مؤيد اللامي - العراق.



الأمين العام: خالد ميري - مصر.



الأمين المالي: حاتم زكريا - مصر.



كما اختارت الأمانة العامة نواب الرئيس، وجاءت النتيجة كما يلي:



عبدالله البقالي (المغرب) - نائب الرئيس.



عدنان الراشد (الكويت) نائب الرئيس.



عبداللـه الجـحــــلان (السعودية) نائب الرئيس.



أميرة محمد (تونس) نائب الرئيس.



الصـــادق الرزيـقــــي (السودان) نائب الرئيس.



محمد الحمادي (الإمارات) مساعد الرئيس.



أما الأمناء العامون المساعدون فكانوا كالتالي:



عابي فارح (الصومال)، محمد شبيطة (اليمن)، موسى بهلي (موريتانيا)، راشد الحمر (البحرين)، يوسف القصيفي (لبنان)، عبدالله حدي (جيبوتي).



كما اختارت الأمانة العامة نقيب الصحافيين المصريين ضياء رشوان رئيسا فخريا للاتحاد العام للصحافيين العرب، وذلك للمرة الأولى منذ 60 عاما تقديرا لعطائه الكبير في العمل الصحافي.



وكان رئيس مجلس إدارة الصحافيين الزميل عدنان الراشد فاز بانتخابات الأمانة العامة لاتحاد الصحافيين العرب والتي شارك فيها 84 زميلا وزميلة من النقابات والجمعيات العربية، حيث حصل على 78 صوتا من 80 صوتا من أصوات المشاركين في التصويت.



وكانـــت الاصــــوات الصحيحة 80 ورقة والأوراق الباطلة 4 اصوات فقط، وبعد الانتهاء من عملية الفرز جاءت نتيجة الفرز كالتالي:



حاتم زكريا، عبد الله البقالي، عدنان الراشد، الصادق الرزيقي، خالد ميري، محمد شبيطة، عبد الله الجحلان، اميرة محمد، مؤيد اللامي، راشد نبيل، موسى بهيلى، محمد الحمادي، عابي فارح، عبدالله حجي، يوسف القصيفي.



وعن فوز الزميل عدنان الراشد، قال الزميل جاسم كمال: ان ذلك جاء بفضل المكانة التي تتميز بها الكويت عربيا وبالحكمة السياسية لقيادتنا ممثلة بصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وللجهود التي تبذلها جمعية الصحافيين الكويتية ولمواقفها المشهودة، ولما تتمتع به من سمعة طيبة خليجيا وعربيا، فتحقق فوز رئيس الجمعية عدنان الراشد بـ 78 صوتا من 80 صوتا.



وأوضح كمال أن هذه النتيجة تعد انجازا للصحافة الكويتية، كما تعكس مدى ثقة الصحافة العربية في اخوانهم بالصحافة الكويتية والقائمين عليها والعاملين فيها. وأضاف ان هذا الفوز المميز سيزيد من ثقل المسؤولية على جمعية الصحافيين الكويتية في السعي لاستمرار الدفاع عن الصحافيين وحرية الإعلام ولتقديم الأفضل دوما للصحافيين خصوصا والإعلام عموما.



وكان نائب رئيس الاتحاد العام للصحافيين العرب رئيس مجلس ادارة جمعية الصحافيين الكويتية عدنان الراشد قد أكد ضرورة تأهيل الصحافيين الشباب وصقلهم بالخبرات كي يتمكنوا من مواكبة المستجدات على الساحة الإعلامية.



وأضاف الراشد ان «الاعلام التقليدي أو الصحافة التقليدية يمران بمراحل تتجه الى الاعلام الجديد أو الإعلام الإلكتروني»، داعيا إلى مواكبة تلك المستجدات من خلال التشريعات وغيرها، مشددا على أهمية الدعم من جانب المؤسسات الرسمية والخاصة لهذا الإعلام.



وقال الراشد إن الجيل الحالي من الشباب يتأقلم مع المستجدات كما فعلت قيادات الرعيل الأول في الصحافة، مؤكدا حاجة الشباب الى الخبرة حتى يصقلون في ظل حرية تقترن بالمسؤولية.



وشدد على ضرورة «أن يحتل الاعلام العربي والصحافة العربية المكان الصحيح المتأني والثابت والمستمر نحو الحداثة وكذلك الاعداد الجيد للصحافي لأن رسالته ومهنته في منتهى الخطورة».



في هذا الإطار، أكد الراشد على أهمية إعادة النظر في هيكلية الاتحاد ونظامه الأساسي بما يواكب المستجدات على الساحتين الصحفية والإعلامية.



وتابع الراشد «الاعلام منفتح والفضاء حر ومفتوح لكن الاوضاع ليست بالقوة التي لدى الاعلام الغربي المتطور الذي مر أيضا بهذه المراحل بشكل تدريجي والذي سبقنا بأكثر من 50 عاما».



وعن كيفية مساندة الاتحاد العام للصحافيين العرب لجميع الصحافيين في اطار من المسؤولية في هذه الفترة التي يتعرض لها العالم العربي من ازمات وكذلك الصحافة والاعلام، قال: إن الاتحاد يضم النقابات والجمعيات والروابط الصحافية في العالم العربي، وهذه النقابات والجمعيات كلها تعمل وتسعى من أجل خدمة أعضائها، متمنيا من الجهات الرسمية في كل الدول العربية ان تتفهم هذا الدور وكذلك جامعة الدول العربية ان تدعم هذا التوجه رسميا وشعبيا.



وأعرب الراشد عن سعادته لمشاركة الكويت في المؤتمر الـ 14 للاتحاد العام للصحافيين العرب ممثلة بجمعية الصحافيين الكويتية والمشاركة للمرة الـ 14 منذ تأسيس الاتحاد في القاهرة عام 1964.



واستذكر انعقاد المؤتمر الاول للاتحاد في الكويت عام 1965، مشيدا في الوقت ذاته باحتضان مصر للاتحاد طوال هذه السنوات الطويلة وما حظي به من دعم ومساندة في كل الظروف التي مرت بها الأمة العربية، مضيفا «لاتزال مصر هي الداعم الاساسي لهذا الاتحاد المهني».



وتمنى الراشد التوفيق للمشاركين في أعمال المؤتمر بالقاهرة، مجددا الشكر لمصر وقيادتها وأجهزتها الرسمية ولصحافتها العريقة لدعم الاتحاد ومساندته وكذلك الصحافة العربية.





وزير الإعلام مهنئاً: فوز الراشد بمنصب نائب الرئيس للمرة الثانية يعكس مكانة الكويت وإعلامها

عبدالرحمن المطيري

هنّأ وزير الإعلام ووزير الثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري الوفد الصحافي المشارك في اجتماعات اتحاد الصحافيين العرب في القاهرة بفوز رئيس جمعية الصحافيين الزميل عدنان الراشد بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للمرة الثانية.



وأكد المطيري ان هذا الإنجاز يعكس مكانة الكويت وإعلامها على الساحة العربية ومدى تأثيره، مشيرا الى أن الكويت تثمن جهود كوادرها الإعلامية في مختلف المجالات.