«الديوان» لترشيح دفعة توظيف بعد إنجاز ترتيب المتقدمين.. وميزانيات التوظيف الجديدة للوزارات في نوفمبر بحد أقصى

إحالة ميزانية الدولة إلى مجلس الأمة

«ديوان الخدمة» يستعد لترشيح دفعة توظيف من مختلف التخصصات بعد إنجاز ترتيب المتقدمين



مريم بندق



علمت «الأنباء» أن الحكومة ستحيل ميزانية الدولة إلى مجلس الأمة خلال أيام.



وأكدت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء»، انه لا إلغاء لكوادر مالية حالية، مستدركة: وإن كان مستبعدا إقرار كوادر جديدة، لافتة إلى أن العدالة والمساواة تقتضي زيادة رواتب الموظفين الذين لم يحصلوا على أي كوادر مالية، مشيرة إلى أن زيادة علاوة غلاء المعيشة للجميع لن تعالج الفجوة الحالية بين إجمالي ما يحصل عليه الموظفون حاملو بعض التخصصات ذاتها.

هذا، وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان ووكيلة الديوان بالإنابة عبير الدعيج يواصلان جهودهما للتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية للحصول على احتياجاتها من المسجلين للتوظيف استعدادا لترشيح دفعة جديدة من الراغبين في التوظيف من مختلف التخصصات بعد إنجاز ترتيب المتقدمين خلال المرحلة الـ 80.

وأوضحت أن هناك عملا تنسيقيا كبيرا مع هذه الجهات لإيجاد مزيد من المسميات الوظيفية التي تناسب أصحاب التخصصات التي لا توجد لها احتياجات مباشرة في سوق العمل الحالي.

وذكرت أن ميزانيات التوظيف الجديدة للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ستبلغ لهم في نوفمبر المقبل بحد أقصى.

وأكدت المصادر أن ترشيحات ديوان الخدمة المدنية المسبقة لتمكين المرشحين من إنجاز متطلبات التعيين من كشف طبي وغيره حتى يتسنى إصدار قرارات التعيين في الوقت المناسب من دون أي تأخير.

إحالة ميزانية الدولة إلى مجلس الأمة

علمت " الأنباء"، أن إحالة ميزانية الدولة وميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة إلى مجلس الأمة خلال أيام.

وكانت " الأنباء" قد ذكرت في 25 سبتمبر الماضي أن الحكومة ستطلب إدراج الميزانيات بصفة الاستعجال ،وفي 4 أكتوبر الجاري ذكرت أن إقرار الميزانية الشهر الجاري.

ميزانيات التوظيف الجديدة للوزارات في نوفمبر بحد أقصى

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" ، أن ميزانيات التوظيف الجديدة للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ستبلغ لهم في نوفمبر المقبل بحد أقصى .

وأوضحت أن ترشيحات ديوان الخدمة المدنية المسبقة لتمكين المرشحين من إنجاز متطلبات التعيين من كشف طبي وغيره حتى يتسنى إصدار قرارات التعيين في الوقت المناسب من دون أي تأخير .

تعيين 19.9 ألفاً من الأطباء وذوي الهمم والتربويين والمتخصصين والإداريين منذ يناير

«ديوان الخدمة» يستعد لترشيح دفعة توظيف من مختلف التخصصات بعد إنجاز ترتيب المتقدمين

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام سعد الربيعان ووكيلة الديوان بالإنابة عبير الدعيج يواصلان جهودهما للتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية للحصول على احتياجاتها من المسجلين للتوظيف استعداداً لترشيح دفعة جديدة من الراغبين في التوظيف من مختلف التخصصات بعد إنجاز ترتيب المتقدمين خلال المرحلة الـ 80.

وأوضحت أن هناك عملا تنسيقيا كبيرا مع هذه الجهات لإيجاد مزيد من المسميات الوظيفية التي تناسب أصحاب التخصصات التي لا توجد لها احتياجات مباشرة في سوق العمل الحالي.

وكان «الديوان» قد أعلن انه تمكن منذ بداية العام حتى الآن من ترشيح 19 ألفا و915، منهم 1133 من الكوادر الطبية وأصحاب الاحتياجات الخاصة من ذوي الهمم، و4285 من التربويين، و714 من حاملي المؤهلات التخصصية، و13783 من تخصصات نظم المعلومات والعلوم الإدارية بأنواعها والقانون وبعض التخصصات الهندسية.