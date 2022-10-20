لم تشكل زيادة الحالات تأثيرا ملحوظا حتى الآن على الخدمات الصحية من حيث عدد حالات الدخول إلى المستشفيات أو الأجنحة أو وحدات العناية المركزة

تتابع الفرق الفنية في قطاعات الوزارة المعنية إجراءات الترصد ودراسة وتقييم الوضع الصحي في البلاد

نثمن جهود الكوادر الصحية كافة على عملهم الدائم وتفانيهم في تقديم الرعاية الصحية وفق الجودة المطلوبة

نوصي بضرورة اتباع الإرشادات الصحية الخاصة بسبل الوقاية من احتمالية نقل العدوى الفيروسية للأمراض التنفسية الموسمية

عبدالكريم العبدالله

دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند إلى ضرورة اتباع الإرشادات الصحية فيما يخص سبل الوقاية الخاصة بموسم الأمراض الفيروسية، وما يصاحبها من زيادة ظهور بعض الأعراض التنفسية.

وأوضح د. السند أن هناك زيادة في ظهور الأعراض التنفسية مع بدايات موسم الأمراض الفيروسية الحالي، وتسجيل بعض الزيادة في حالات المراجعة لمراكز الرعاية الصحية الأولية، وأقسام الطوارئ في المستشفيات، إلا أنه طمأن بأن معظم الحالات لم تستدع الدخول إلى المستشفى ولله الحمد، وليست هناك زيادة في حدتها أو خطورتها، وأنها حتى الآن ضمن المعدلات السنوية المتوقعة.

وبهذا الشأن أكد الدكتور السند أنه لم تشكل زيادة الحالات تأثيرا ملحوظا حتى الآن على الخدمات الصحية في المؤسسات العلاجية لوزارة الصحة، من حيث عدد حالات الدخول إلى المستشفيات، أو الأجنحة، أو وحدات العناية المركزة.

وأشار الدكتور السند إلى متابعة الفرق الفنية في قطاعات الوزارة المعنية إجراءات الترصد، ودراسة وتقييم الوضع الصحي في البلاد، مثمنا جهود الكوادر الصحية كافة على عملهم الدائم، وتفانيهم في تقديم الرعاية الصحية وفق الجودة المطلوبة.

كما أوصى الدكتور السند بضرورة الحرص على اتباع الإرشادات الصحية الخاصة بسبل الوقاية، والحد من انتقال العدوى، وتشمل مداومة غسل وتطهير اليدين، وتغطية الفم والأنف أثناء العطس والسعال، وعدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أعراض أو علامات المرض، ومداومة تنظيف الأسطح.



كما أكد على ضرورة المبادرة لأخذ تطعيمات الشتاء الموسمية مثل تطعيم الإنفلونزا، والذي يحمي من الأنماط الموسمية السائدة للفيروس، وخاصة للفئات الأكثر خطورة، مثل الأطفال من عمر 6 شهور إلى 5 سنوات، والفئة العمرية مافوق 65 سنة، وفئة الحوامل، والعاملين في المؤسسات الطبية، ولأصحاب الأمراض المزمنة ونقص المناعة، منوها على أهمية استكمال جرعات لقاح كورونا، مشددا على ضرورة طلب الاستشارة الطبية، عند استمرار الأعراض أو زيادة حدتها.