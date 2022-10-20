كشف خبراء في السیارات عن 4 أسباب رئیسیة لانحراف السیارة إلى الیمین أو الیسار عند السیر في خط مستقیم على الطريق، وكیفیة مواجھة ھذه المشكلة التي قد تكون

ممیتة في أغلب الأحیان.

وأفاد الخبراء بأن التوجیه أو التعلیق الخاطئ أحد أھم الأسباب المؤدية لانحراف السیارة، وذلك عند حدوث تآكل وتلف في قضبان الربط ومحامل الدعامة والمفاصل الكروية بالسیارة، وينصح في ھذه الحالة بضرورة فحص ھذه الأجزاء بشكل سنوي.

وأضافوا بأن محامل العجلات المعیبة تسبب انحراف السیارة على الطريق، ويمكن إدراك ھذه المشكلة عند سماع صوت طحن منبعث من العجلات، أو اھتزاز المقود أثناء القیادة بشكل متكرر، وينصح في ھذه الحالة بتجنب قیادة السیارة وفحصھا في أسرع وقت.

كما لفت الخبراء إلى أن العجلات المنحرفة نتیجة انغلاق محاذاتھا أحد أسباب انحراف السیارة على الطريق، حیث تسحب السیارة إلى الیسار أو الیمین عند ترك عجلة القیادة، وينصح في ھذه الحالة بالتوجه لمیكانیكي مختص على الفور.

وأشاروا إلى أن انحراف السیارة قد ينتج عن ضغط الإطارات غیر المتكافئ، ويحدث ذلك إذا كان ضغط الھواء في أحد الإطارات أعلى أو أقل من الضغط في الإطارات الأخرى، وينصح في ھذه الحالة بالاحتفاظ بكل الإطارات في PSU الموصى به من قبل الشركة المصنعة.