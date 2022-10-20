قال المتحدث باسم الخارجية الاميركية نيد برايس، ان الادارة الاميركية لديها الكثير من الأدلة على استخدام طائرات بدون طيار ايرانية الصنع في قصف المدنيين والبنى التحتية المدنية في اوكرانيا.

جاء ذلك في بيان صحافي لبرايس عقب اجتماع مجلس الامن مساء امس الاربعاء والذي تم فيه عرض ايجازات خبراء في المجلس بشأن تقارير شحن الطائرات بدون طيار الإيرانية إلى روسيا.

وأضاف "نعرب عن بالغ القلق ازاء حيازة روسيا طائرات بدون طيار من ايران في خرق لقرار مجلس الامن رقم 2231" مؤكدا ان الولايات المتحدة "ستفرض عقوبات وادوات اخرى مناسبة" على جميع الجهات المشتركة في عمليات شحن تلك الطائرات.

واستدرك بالقول "سوف نستمر في زيادة المساعدات الامنية لاوكرانيا على نحو غير مسبوق بما في ذلك تعزيز قدرات الدفاع الجوي لتتمكن اوكرانيا من الدفاع عن نفسها امام هذه الاسلحة".

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات في الثامن من سبتمير الماضي على أربع شركات إيرانية وشخص إيراني واحد بسبب شحن طائرات بدون طيار إلى روسيا وتطوير وإنتاج هذا النوع من الطائرات.