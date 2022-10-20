أكدت وزارة الصحة ضرورة اتباع الإرشادات الصحية بشأن سبل الوقاية الخاصة بموسم الأمراض الفيروسية وما يصاحبها من زيادة ظهور بعض الأعراض التنفسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د.عبدالله السند في تصريح صحافي اليوم الخميس إن هناك زيادة في ظهور الأعراض التنفسية مع بدايات موسم الأمراض الفيروسية الحالي وتسجيل بعض الزيادة في حالات المراجعة لمراكز الرعاية الصحية الأولية وأقسام الطوارئ في المستشفيات.

وأوضح السند أن معظم الحالات لم تستدع الدخول إلى المستشفى وليست هناك زيادة في حدتها أو خطورتها وهي حتى الآن ضمن المعدلات السنوية المتوقعة وأن زيادة الحالات لم تشكل تأثيرا ملحوظا حتى الآن على الخدمات الصحية في المؤسسات العلاجية للوزارة لناحية عدد حالات الدخول إلى المستشفيات أو الأجنحة أو وحدات العناية المركزة.

وأشار إلى متابعة الفرق الفنية في قطاعات الوزارة المعنية إجراءات الترصد ودراسة وتقييم الوضع الصحي في البلاد مثمنا جهود الكوادر الصحية على عملهم الدائم وتفانيهم في تقديم الرعاية الصحية وفق الجودة المطلوبة.

وأكد ضرورة الحرص على اتباع الإرشادات الصحية الخاصة بسبل الوقاية والحد من انتقال العدوى ويشمل ذلك مداومة غسل وتطهير اليدين وتغطية الفم والأنف أثناء العطس والسعال وعدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أعراض أو علامات المرض ومداومة تنظيف الأسطح.

وركز السند على ضرورة المبادرة لأخذ تطعيمات الشتاء الموسمية مثل تطعيم الإنفلونزا والذي يحمي من الأنماط الموسمية السائدة للفيروس خصوصا الفئات الأكثر خطورة مثل الأطفال من عمر 6 شهور إلى 5 سنوات والفئة العمرية مافوق 65 سنة وفئة الحوامل والعاملين في المؤسسات الطبية ولأصحاب الأمراض المزمنة ونقص المناعة.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة على أهمية استكمال جرعات لقاح كورونا وضرورة طلب الاستشارة الطبية عند استمرار الأعراض أو زيادة حدتها.