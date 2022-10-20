أكد وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل، أهمية العمل بسياسة الباب المفتوح وتسهيل استقبال المراجعين وتسلم احتياجاتهم لافتا إلى ضرورة تكثيف الجهود بشأن أعمال النظافة.

وشدد الوزير المعجل في بيان صحافي عقب ترؤسه الاجتماع الأول لقياديي البلدية اليوم الخميس، بحضور المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي على المضي قدما في الإنجازات وإزالة كل العراقيل التي تواجه مسؤولي البلدية في تسريع وتيرة الأعمال.

وطلب من هؤلاء القياديين تفاصيل لبعض المشاريع التي تشرف عليها البلدية فضلا عن عرض مرئي لبعض القطاعات والدراسات التي تم تقديمها بشأن الرؤية الجديدة لقانون البلدية وتغيير هيكلها الإداري.

وخلال اللقاء استمع الوزير المعجل لبعض الملاحظات والتعديلات التي تم تقديمها لإدارة الفتوى والتشريع من الإدارة القانونية والمكتب الفني التي لا تزال تحت الدراسة بشأن قانون البلدية وقانون العزاب.