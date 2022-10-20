خرج الفنان المصري حسام حبيب عن صمته، ورد على التسجيل الصوتي المنسوب له، والذي انتشر بشكل واسع خلال الساعات الماضية، وذكر فيه أن علاقته بالفنانة شيرين عبدالوهاب كانت أكبر أخطاء حياته.

وأضاف في التسجيل أن الصدمة الكبيرة التي تعرّض لها كانت بسبب علاقته بشيرين، مؤكدا أنه سيمسح اسمها من ذاكرته.

وصرح حسام حبيب أن التسجيل الصوتي المتداول مفبرك، ولا أساس له من الصحة، مؤكدًا أنه لا يمكنه أن يخون شيرين عبدالوهاب في هذه الأزمة التي تعرضت لها.

وأوضح أنه لن يتخلى عن طليقته، معلقا: ”الكلام ده محصلش، ومش أنا الشخص اللي أتخلى عن حد في أزمته“.

وكان التسجيل الصوتي قد زعم أيضًا أن الفنان المصري لا يود رؤية طليقته أو سماع أي شيء عنها، وطالبها بنسيان وجوده في حياتها تماما.

وجاء في التسجيل: ”شيرين دي أكبر غلطة غلطتها في حياتي وأنا اتصدمت فيها صدمة عمري، لا عايز اشوفها تاني ولا أسمع باسمها.. تنسى إنها عرفت حد اسمو حسام في حياتها.. من اللحظة دي أنا ما عرفش حد بالاسم دا“.

وانتشر هذا المقطع بعد أن تم نقل شيرين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتعرضه للاتهامات من قبل عائلتها بأنه سبب وصولها إلى هذه الحالة السيئة.

وكان حسين حبيب، والد حسام، قد علق أيضًا على أزمة شيرين قائلا إن الفنانة المصرية لم تتعاط المخدّرات أثناء زواجها من ابنه، مشيرا إلى أنّ النجمة المصرية كانت مدمنة على الحبوب المنومة والمهدئات فقط، وحاول حسام منعها من الإفراط بتناول تلك العقاقير، نظرا لمخاطرها على صحة الإنسان.

ونفى والد الفنان حسام حبيب، تصريحات عائلة شيرين عبدالوهاب، الذين ألقوا اللوم على حسام حبيب بإدمان النجمة على تعاطي المخدّرات، وأوضح في تصريحات صحفية: ”حسام لم يكن المسؤول بذلك، ومكنش بيشرب سجاير واسألوا أي حد من الوسط“.

وكان محمد عبدالوهاب، شقيق شيرين قد فجر العديد من المفاجآت مساء الأحد الماضي عندما صرح في مداخلة هاتفية مع برنامج ”الحكاية“ على أم بي سي، أن شقيقته تتعامل مع عصابة مكونة من طليقها حسام حبيب وكذلك المنتجة سارة الطباخ، قائلا: ”أختي بتضيع.. أختي بتنهار“.

ونفى محمد أن يكون قد ضربها أو اعتدى عليها وفق ما نشرته صحف محلية، لافتا إلى أن الأمور عادت لطبيعتها بين شيرين وطليقها بعد أن أعاد إليها سيارة، لكنه لم يتنازل عن القضايا ضدها، فيما تنازلت هي عن كل شيء ضده.

وادعى أن شقيقته تتعاطى المخدرات بصحبة حسام في شقة استأجرتها مؤخرا لهذا الغرض.