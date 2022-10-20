أخفق مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس، في انتخاب رئيسا جديدا للبلاد بسبب تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.

وانطلقت اليوم الجلسة النيابية الثالثة لانتخاب رئيسا للجمهورية في لبنان برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري .

وعقدت الجلسة بعد حضور 110 نواب من أصل 128 نائبا ، علماً أن انعقاد الجلسة يتطلب حضور 86 نائباً.

وقال بري إن النائب ميشال معوض حصل على 42 صوتاً مقابل 55 ورقة بيضاء و17 ورقة كتب عليها "لبنان الجديد" وصوت واحد لميلاد بوملهب وأربع أوراق ملغاة ، داعيا إلى جلسة جديدة يوم الاثنين المقبل.

وكان العديد من النواب قد شدّدوا على ضرورة الاتفاق والتفاهم على مرشح للتمكن من انتخاب رئيس جديد، باعتبار أن أي فريق لا يملك الأغلبية