عبدالعزيز الفضلي

أصدرت وزارة التربية، اليوم الخميس، بياناً بشأن مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يدعي سقوط سقف إحدى المدارس بالبلاد.

وإذ أكدت وزارة التربية أن هذه الحادثة لم تقع في أي مبنى مدرسي تابع لدولة الكويت حكومي سواء أو خاص، استنكرت نشر بعض المغردين لهذه الحادثة التي وقعت منذ 3 سنوات خارج الكويت، وترويجها باعتبارها في مدرسة تابعة لوزارة التربية.

وشددت على ضرورة تحري الدقة والموضوعية، حيال أي واقعة تمس المجتمع المدرسي، سواء من أبنائنا الطلبة أو كوادرنا التعليمية والإدارية، أو مباني المدرسة، حيث أنها لن تتهاون مع أي تجاوز للقوانين والتعليمات واللوائح المنظمة للعملية التعليمية من أي طرف كان.

وأهابت بالجميع عدم التسرع بنشر معلومات مغلوطة أو منقوصة دون التحري والتثبت وانتظار نتائج التحقيق من مصادرها الرسمية، مؤكدة في ذات الوقت بأنها ترحب باستقبال أية شكاوى أو ملاحظات عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية بالتواصل الاجتماعي أو عبر تطبيق سهل.