كرم رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية حمد زيد سعود البسيس، العم إبراهيم طاهر البغلي رئيس مجلس إدارة مبرة البغلي للابن البار، وذلك خلال احتفالية اقامتها المبرة بمناسبة افتتاح المعرض التشكيلي للابن البار بالتعاون مع الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية.

وقال البسيس في تصريح صحافي إن الجهود المميزة والبصمات الخيرية الواضحة للعم إبراهيم طاهر البغلي ومبرته، تستوجب التكريم والتقدير لتلك المسيرة المباركة التي اتسمت بالمشاركة والتجاوب مع بقية مؤسسات العمل الخيري الكويتي.

وأضاف البسيس أن تكريم البغلي هو بمثابة تكريم لأهل الخير والعطاء الذين آزروا ونصروا العمل الخيري ودعموه بكل الوسائل، فضربوا أعظم الأمثلة في البذل والعطاء.

وأشار رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم إلى أن القائمين على العمل الخيري الكويتي ينسبون النجاح والتميز دائماً لأصحاب الأيادي البيضاء من أهل الخير في الكويت باعتبارهم المستحق الأول للتكريم.

مؤكداً أن أهل الكويت ورثوا حب العمل الخيري عن آبائهم وأجدادهم لخدمة الفقراء والمساكين، هو ما نعمل على تطويره وتنميته بحيث يكون العمل الخيري شريك استراتيجي فاعل ورائد ومميز.