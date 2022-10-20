أعلن المنتج عبدالعزيز السويدي الانتهاء من تصوير المسلسل الخليجي "أيام ولكن"، وهو من إنتاج Blackbox productions و توزيع Prime Target Content ، ويشارك في البطولة عدد من النجوم ومنهم الفنانة السعودية القديرة ليلى السلمان ، علي سيف ، مشعل الدوسري ، دانيه ، مريم فهد ، حمد الدرويش ومجموعة من الفنانين والوجوه الشابة القطرية بالإضافة إلى التجربة الدرامية الأولى للمطربة القطرية أنوار، وهو من تأليف تميم بورشيد وإخراج عبدالله السويدي.

وقد صرح المنتج السويدي عن العمل قائلا : يأتي هذا المسلسل بعد العديد من الانتاجات الفنية التي قمت بها مسبقا ويحكي مسلسل "أيام ولكن" عن قضايا اجتماعية بقالب تشويقي بين الواقع وأحلام الشباب ومشاكلهم في خطوط متفرقة يغلب عليها الغموض والإثارة.

المسلسل مكون من ٨ حلقات تقدم في إيقاع سريع، كما تم تصوير العمل في قطر، وأيضا تم التركيز على العديد من المشاريع المهمة خاصة في ظل الاستعدادت القائمة لكأس العالم من خلال النهضة و العمران والعديد من الوسائل الأخرى التي تساعد على تحقيق النجاح والتميز.

واضاف : من جانب آخر يتم حاليا التحضير لمسلسل اجتماعي سعودي قطري بإشراف المنتج عبدالعزيز السويدي، ويحمل أجواء فترة التسعينيات، وسيتم تصويره في المملكة العربية السعودية، والمرشحون لهذا العمل: الفنانة النجمة زهرة عرفات و الفنان السعودي القدير ابراهيم الحساوي، ميلا الزهراني، فايز بن جريش ، احمد الرشيد ومجموعة من الفنانيين السعوديين وسيتم الإعلان عن تفاصيل العمل والاختيارات النهائية خلال الفترة القادمة.