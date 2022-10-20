1.2 مليار دينار صافي أرباحها خلال السنة المالية 2021/2022

27 مليار دينار إيراداتها المحققة.. ومصروفات بلغت 25.8 ملياراً

أحمد مغربي

كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى عن أن مؤسسة البترول الكويتية حققت صافي أرباح بلغت قيمته 1.2 مليار دينار خلال السنة المالية المنصرمة (2021/2022).

وتفصيليا، قالت المصادر إن إيرادات مؤسسة البترول خلال السنة المالية الماضية بلغت 27 مليار دينار مقابل مصروفات بلغت قيمتها 25.8 مليارا.

وذكرت المصادر أن مجلس إدارة مؤسسة البترول قرر تحويل أكثر من مليار دينار إلى الخزانة العامة للدولة، وكذلك تحويل 120.6 مليون دينار إلى الاحتياطي العام للمؤسسة.