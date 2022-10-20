

أعلن معهد الإنجاز المتفوق للتدريب الأهلي والاستشارات الإدارية والاقتصادية والمالية أنه بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية سيتم عقد برنامج تدريب مدربين في مجال جهود القضاء على الفقر المتعدد لأول مرة في دولة الكويت وفي الفترة من 13 – 16 نوفمبر من الساعة 4– 9 مساء بفندق ميلينيوم الكويت، بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسئولية الاجتماعية.



وفي ضوء ذلك صرح خبير التنمية المستدامة مدير عام معهد الإنجاز المتفوق للتدريب الأهلي والاستشارات الإدارية والاقتصادية والمالية د. شهاب العثمان أن هذا البرنامج يهدف إلى تأهيل المشاركين لإدارة فاعلة واحترافية للمشاريع التنموية، وإعدادهم لتقديم الاختبار الدولي المعتمد من المعهد الدولي لإدارة المشاريع في المنظمات غير الربحية؛ وذلك لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035، ورفع مؤشرات التنمية وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وأفاد العثمان بأن هذا البرنامج المكثف سيتناول العديد من المحاور الهامة ومن أبرزها السياسات الاجتماعية في الدول العربية، والتقرير العربي حول الفقر المتعدد الأبعاد، وأساليب المساعدة الاجتماعية للحد من الفقر المتعدد الأبعاد بالدول العربية، ودور صناديق التنمية للتخفيف من حدة الفقر بالدول العربية، واستراتيجيات مبتكرة لتقديم المساعدة الاجتماعية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة الفقر في المنطقة العربية، وجهود القضاء على الفقر المتعدد الأبعاد لتعزيز أهداف التنمية المستدامة 2030، وبرامج الضمان الاجتماعي بالدول العربية ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى توظيف التكنولوجيا والرقمنة لدعم جهد مكافحة الفقر المتعدد الأبعاد، وتصميم أدوات التقييم للبرامج التدريبية في القضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، وطرح التدريبات العملية للمشاركين في مجال التدريب على جهود القضاء على الفقر .

وعن مزايا هذا البرنامج التدريبي أوضح العثمان أن البرنامج سيحضره عدد من الخبراء الدوليون في مجال جهود القضاء على الفقر وخبراء الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، في مجال أهداف التنمية المستدامة وسيحصل المتدرب على شهادة وبطاقة مدرب دولي في مجال جهد القضاء على الفقر المتعدد الأبعاد.