مريم بندق

عاد ارتداء الكمام بقوة في استقبالات وزير الصحة الجديد د.أحمد العوضي.

ولوحظ أن الجميع ابتداء من الوزير والوكيل والوكلاء المساعدين التزموا بارتداء الكمام أثناء الساعتين التي تم خلالهما استقبال المهنئين والذين التزموا ايضا بارتداء الكمام.

وتساءلت مصادر مطلعة هل الالتزام والحرص على ارتداء الكمام من قبل قيادات وزارة الصحة والذين تتوافر لديهم الإحصاءات اليومية بأعداد المصابين ينذر باتخاذ قرار بإعادة ارتداء الكمام في الأماكن المغلقة، خصوصا أثناء المؤتمرات والاجتماعات؟ أم فقط مجرد رسالة للمواطنين والمقيمين بالحرص على ارتداء الكمام في الأماكن المغلقة؟ خصوصا مع زيادة حالات المراجعين المصابين بأعراض تنفسية نتيجة انتشار ونشاط بعض الڤيروسات المسببة لبعض الأمراض التنفسية وإن كانت لم تستدع الدخول إلى المستشفيات.