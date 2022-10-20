أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس استقالتها من رئاسة حزب المحافظين، وبالتالي الحكومة بعد 6 اسابيع فقط من تعيينها، في خضم ازمة سياسية بريطانية غير مسبوقة في البرلمان والحكومة وحزب المحافظين.

وفي كلمة مقتضبة من امام مقر الحكومة البريطانية في «10 داونينيغ ستريت» قالت تراس انها أبلغت الملك تشالز الثالث قرارها «الاستقالة من زعامة حزب المحافظين وسأواصل أداء مهامي حتى اختيار زعيم جديد للحزب».

واعلنت تراس اجراء انتخابات مبكرة لاختيار زعيم جديد لحزب المحافظين خلال أسبوع، وذلك بعد انتقادات حادة لادائها الحكومي وتراجعها عن معظم برنامجها الاقتصادي الذي أثار صدمة في الأسواق وهوى بالجنيه الاسترليني وقسم حزب المحافظين.

وبناء عليه، قالت رئيسة الوزراء المستقيلة انه «نظرا للظروف لا استطيع ان التزم بتعهداتي التي انتخبني على اساسها حزب المحافظين».

وقبل اعلان استقالة تراس، دعا زعيم حزب العمال البريطاني السير كير ستارمر، إلى إجراء انتخابات عامة «فورا»، في ظل حالة الفوضى السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وقال ستارمر ـ في خطاب ألقاه في مؤتمر نقابات العمال في برايتون، ونقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.): «إن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر، بريطانيا تستحق الأفضل، ويجب العمل على وضع البلاد على الطريق الصحيح».

وكان استطلاع للرأي ـ أجراه مكتب «يوغوف» التابع للحكومة ـ أظهر أن أربعة من كل خمسة بريطانيين بالغين ينظرون الآن إلى رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بشكل سلبي، و62% يرون أنها غير مناسبة للمنصب.