فترة الوسم تشمل 4 أنواء وتنتهي 6 ديسمبر

قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إنه في يوم السبت الماضي 15 أكتوبر بدأت فترة الوسم المعروفة في شبه الجزيرة العربية والتي تشتهر بأنها فترة موسم الأمطار في المنطقة وعادة يبدأ الوسم مع بداية نوء العواء ويستمر لمدة 52 يوما وينتهي 6 ديسمبر مع بداية نوء الاكليل، وهو مؤشر على دخول فترة البرد ولبس الملابس الثقيلة، وهي فترة «المربعانية الباردة» وسميت كذلك لأن مدتها 40 يوما ويقول الأجداد يمكن أن تعتبر أول 10 أيام من «المربعانية» امتدادا لفترة الوسم في المربعانية وتأخذ مواخيذ الوسم أي ان فترة الوسم تمتد إلى أول 10 أيام من المربعانية.

وأضاف المرزوق: فترة الوسم بها 4 أنواء ومدة كل نوء 13 يوما كالتالي:

1 - نوء العواء ويبدأ من 15 أكتوبر وينتهي 29 أكتوبر.

2 - نوء السماك ويبدأ من 30 أكتوبر وينتهي 9 نوفمبر.

3 - نوء الغفر ويبدأ من 10 نوفمبر وينتهي 23 نوفمبر.

4 - نوء الزبانا ويبدأ من 24 نوفمبر وينتهي 5 ديسمبر.

وتابع: أما إذا نظرنا إلى حالة الطقس هذه الأيام وحتى نهاية الأسبوع المقبل فسوف نجد ان منطقة وسط شبه الجزيرة العربية وسواحلها الشرقية التي تطل على الخليج العربي فهناك احتمال كبير جدا باستمرار رياح الكوس الرطبة، حيث يسودها حاليا نطاق هائل من الضغط الجوي والممتد من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها وهذا الضغط الجوي متوازن فهو ليس بالضغط الجوي المنخفض ولا هو بالضغط الذي يمكن أن يعتبر مرتفعا، فتبلغ قوة الضغط الجوي المسيطر حاليا على المنطقة بين 1012 و1015 مليبار.

وزاد: لذلك نرى أن الرياح التي من المحتمل أن تسود المنطقة وتحديدا الكويت سوف يكون اتجاهها جنوبية ومنبعها المحيط الهندي وهي محملة ببخار الماء والتي تسبب الرطوبة بالمنطقة التي من المتوقع أن تبلغ نسبتها في الكويت بين 55 و80% على المناطق الساحلية، أما المناطق الداخلية فمن المحتمل أن تكون نسبة الرطوبة فيها بين 30 و70%، لافتا إلى أن رياح الكوس والكوس المطلعي المسيطرة حاليا على المنطقة عادة يكون منبعها وسط الهضبة الإيرانية وهي أيضا رياح رطبة نتيجة لقربها من المحيط الهندي، ونظرا لهذا الاعتدال في المنخفض الجوي فإن الرياح التي سوف تهب على المنطقة خفيفة السرعة تكون سرعتها بين الخفيفة وسرعتها في حدود 4 و8 كم/ س، والمعتدلة وسرعتها في حدود 21 و24 كم/ س، والحرارة معتدلة وتكون بين 30 و34 درجة مئوية في النهار وتنخفض في شكل ملحوظ في الليل وتكون بين 22 و25 درجة.

وذكر أنه مع نهاية الأسبوع المقبل واستمرار رياح الكوس والهواء الشرقي، فهناك احتمال كبير أن تغطي سماء المنطقة الغيوم العالية غير الممطرة ويرجع السبب في عدم سقوط أمطار هذه الغيوم هو انعدام هبوب «الرياح النفاثة» البالغة النشاط أو السرعة والباردة أيضا على سماء المنطقة، فهبوب هذه الرياح هي التي تساعد على سقوط الأمطار في المنطقة، مشيرا إلى أنها من المحتمل أن تغطي سماء المنطقة مع بداية الساعات الأولى من يوم الجمعة 28 أكتوبر وأن تستمر حتى الأربعاء 2 نوفمبر ومن المتوقع أن تتحول الرياح إلى شمالية غربية خفيفة السرعة لا تزيد سرعتها على 8كم/ س.

ونشير هنا فلكيا إلى أن مدة النهار أصبحت قصيرة إبان هذه الفترة لتصبح 11:20:38 ساعة وطول الليل في هذه الأيام 12:40:22 ساعة، وسوف يزداد طول الليل بمعدل دقيقة واحد في كل يوم وسوف يستمر ذلك حتى 21 ديسمبر، حيث تبلغ مدة طول الليل 14 ساعة بينما يكون النهار 10، حيث يدخل فصل الشتاء أو كما يسمى فلكيا المنقلب الشتوي.

أما بالنسبة للبحر، فبين انه حاليا في تيارات الفساد الصالحة للصيد والتيارات البحرية تكون خفيفة جدا في هذه الأيام والموج أيضا خفيف وهادئ جدا وارتفاعه بين 20 و35سم وساعات المد تكون في ساعات الفجر الأولى والمد الثاني سوف يكون مع وقت غروب الشمس ولكن مع استمرار هدوء البحر سوف تتحول التيارات البحرية إلى تيارات الحمل والشديدة الاندفاع وغير الصالحة للصيد اعتبارا الأحد 23 أكتوبر وسوف تستمر تيارات الحمل حتى السبت 29 أكتوبر وستكون ساعات المد الأولى في الصباح وساعات المد الثانية بعد غروب الشمس.