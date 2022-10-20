شهدت الأرجنتين عودة القميص الذي ارتداه دييجو مارادونا في الفوز بكأس العالم لكرة القدم على حساب ألمانيا في مكسيكو سيتي وذلك بعد مرور 36 عاما على المباراة النهائية.

ومنح لوتار ماتيوس لاعب منتخب ألمانيا قميص مارادونا الذي حصل عليه بعد المباراة لسفارة الأرجنتين في مدريد في أغسطس آب الماضي وتسلمه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على يد مارسيلو أورداس، أحد هواة جمع المقتنيات.

وقال كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني في بيان "أود أن أشكرك مارسيلو على إحضار هذا الدرع. إنه درع مهم لكرة القدم الأرجنتينية بأسرها. سمح لنا هذا القميص بأن نتعانق عندما فزنا باللقب في المكسيك".

وأضاف "يعني هذا الكثير بالنسبة لبلدنا وتاريخنا".

ومرر مارادونا الكرة إلى خورخي بوروتشاجا الذي سجل هدف الفوز 3-2 في نهائي 1986 لتحقق الأرجنتين ثاني ألقابها في كأس العالم.

وبيع في مزاد عقد في مايو آيار الماضي القميص الذي ارتداه مارادونا عندما سجل اثنين من أشهر الأهداف في تاريخ كرة القدم بينهما هدف "يد الرب" في مرمى إنجلترا بدور الثمانية بكأس العالم 1986 مقابل 7.14 مليون جنيه إسترليني (8.01 مليون دولار) في رقم قياسي حينها.

ويعرض متحف قطر الأولمبي والرياضي القميص على سبيل الإعارة قبل انطلاق كأس العالم في 20 نوفمبر تشرين الثاني المقبل