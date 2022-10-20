انتخب الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية نائباً أول لرئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية "أنوك" ، وذلك خلال الاجتماع السادس والعشرين للجمعية العمومية للاتحاد 2022 والذي عُقد في العاصمة الكورية الجنوبية سيول .

وفاز الشيخ جوعان بن حمد بالمنصب بالتزكية، بصفته المرشح الوحيد، حيث حصل على 166 صوتا من خلال الاقتراع السري.

كما سيتولى الشيخ جوعان بن حمد أيضاً منصب نائب رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية عن قارة آسيا.

وقال الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني في تصريحات صحفية بعد انتخابه نائباً أولا لرئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية : "أقدر دعمكم لنا وثقتكم الكريمة التي أوليتمونا إياها...كما أشكر المجلس الأولمبي الآسيوي على ترشيحه لنا لهذا المنصب".

وأضاف : "سنبدأ من هذه اللحظة العمل بكل ما في وسعنا لخدمة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية والأسرة الأولمبية ونتطلع للمهمة التي تنتظرنا."

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية القطرية :" في الحركة الأولمبية، نزداد قوةً من خلال وحدتنا وتلاحمنا.. ويمارس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية دوراً بارزاً في تسهيل تبادل المعارف والموارد بين اللجان الأولمبية الوطنية ويوفر دعماً كبيراً للجان الأولمبية الوطنية حتى تضطلع بدورها نحو رياضييها ومجتمعاتها على أكمل وجه ممكن".

وأردف قائلا : "نتطلع للمساهمة الفعالة في صناعة مستقبل أكثر إشراقا وأكثر تكاملاً للحركة الأولمبية من خلال العمل مع الدكتور روبن ميتشل والمجلس التنفيذي والأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية ولجميع أفراد الفريق العامل في اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية في مدينة لوزان".