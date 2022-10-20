أعلن مجلس البحوث الوطني في إيطاليا، إن عام 2022 هو الأكثر حرارة وسخونة في إيطاليا منذ بدء تسجيل درجات الحرارة عام .1800

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن مجلس البحوث أشار إلى ارتفاع متوسط درجات الحرارة 96ر0 درجة مئوية، عن متوسط درجة الحرارة خلال الأعوام الثلاثين الممتدة من عام 1990 حتى .2020

من جهته، قال بنك إيطاليا في تقرير، إن أزمة تغير المناخ سيكون لها تأثير سلبي كبير على اقتصاد البلاد على المدي المتوسط والطويل، حيث تضرر قطاعا الزراعة والسياحة، بصفة خاصة، بشدة.

وبحسب الدراسة، ربما يؤدي ارتفاع درجة الحرارة بواقع 5ر1 درجة، فوق مستويات ما قبل عصر التصنيع ، إلى خفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالى بين 8ر2% و5ر9% بحلول عام 2100 في حالة استقرار درجات الحرراة.

وتتوقع الدراسة، على سبيل المثال، انخفاض تساقط الثلوج بنسبة 45-30% في عام 2100، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في السياحة المرتبطة بالرياضات الشتوية.