اقترح الخبير الاقتصادي الإسباني ، خابيير دياز خينيز، رفع سن التقاعد إلى 74 عاماً ومضاعفة اشتراكات التأمينات الاجتماعية وخفض راتب المعاش إلى النصف، معتبرا أنها إجراءات "ضرورية" من أجل إعادة ضبط منظومة التأمينات والادخار في إسبانيا.

وأكد الخبير الاقتصادي بكلية الدراسات العليا لإدارة الأعمال أن نظام المعاشات في إسبانيا يعاني من سلسلة من المشاكل مثل "السخاء" في منح المعاشات مقابل قلة مساهمات المشتركين، بالإضافة إلى أن الاتفاق القائم على احتساب المعاشات بين الأجيال يفتقد للمصداقية، ضمن مشكلات أخرى، بحسب وكالة يوروبا برس الإسبانية.

واقترح دياز من بين حلول أخرى ممكنة، زيادة مدخرات التقاعد من من جانب المواطنين. ويرى أنه يجب التحول من نظام قائم على إعادة التوزيع إلى نظام مختلط، تتحمل فيه الدولة الجانب الأدني، ويتحمل فيه الأفراد الجانب الأكبر عبر مدخراتهم وفقا لاحتياجاتهم الخاصة.