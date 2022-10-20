أفادت دراسة طبية أجريت في كلية الطب جامعة "كيرتن" في استراليا، بأن استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول، مثل عقار "ستاتين"، مرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكر، وهو عامل خطر للإصابة بالتهابات الجلد والأنسجة الرخوة.

ويعمل عقار "ستاتين" المخض للكوليسترول، على خفض البروتين الدهني منخفض الكثافة عن طريق إبطاء إنتاج الكبد للكوليسترول .. كما أنه يزيد من قدرة الكبد على إزالة الكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة المتواجد بالفعل في الدم.

وفي الدراسة الحالية، تم الإبلاغ عن أن العقاقير المخفضة للكوليسترول مفيدة للعدوى مثل الالتهاب الرئوي والمكورات العنقودية الذهبية تجرثم الدم.. ومع ذلك ، في حالة العدوى ، يرتبط استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول بشكل كبير بزيادة خطر الإصابة بمرض السكر والتهابات الجلد.

وقام الباحثون خلال الدراسة بفحص الروشتات الطبية الصادرة من قبل وزارة شؤون المحاربين القدامى الاستراليين في الفترة من عام 2001 إلى 2011 .. ووجدوا أن استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول لمدة 91 يومًا كان مرتبطًا بمخاطر أعلى للإصابة بالتهابات الجلد والأنسجة الرخوة ومرض السكر .. كما لوحظ زيادة خطر الإصابة في المرضى الذين أصيبوا ولم يصابوا بمرض السكر.

وقال الفريق البحثى إن النتائج تعزز الحاجة إلى أن يدرك الأطباء أن استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول قد يرتبط بمرض السكر، فضلاً عن احتمال زيادة خطر الإصابة بالتهابات الجلد .. بالإضافة إلى ذلك، قد يحتاج الأطباء إلى مراقبة مستويات الجلوكوز في الدم لمستخدمي عقار ستاتين.