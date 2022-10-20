أعلنت شركة إريكسون السويدية للاتصالات اليوم الخميس تراجع إيراداتها، ولكن أعلنت عن زيادة المبيعات خلال الربع الثالث من عام .2022

وتأتي هذه النتائج في ظل ارتفاع أعمال البحث والتطوير والبيع والنفقات الإدارية.

مع ذلك، أعلنت الشركة عن ارتفاع المبيعات، ويرجع ذلك بصورة أساسية للشبكات في أمريكا الشمالية.

وسجلت الشركة خلال الربع الثالث صافي دخل بقيمة 4ر5 مليار كرون ( 482 مليون دولار) أو 56ر1 كرون للسهم، مقارنة بـ 8ر5 مليار كرون أو 73ر1 كرون للسهم منذ عام.

وبلغت الايرادات قبل حساب الضرائب والفائدة 1ر7 مليار كرون، أقل من الايرادات التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة وبلغت 8ر8 مليار كرون.

وبلغت مبيعات الشركة 68 مليار كرون، مقارنة بـ 3ر56 مليار كرون منذ عام.

وقال بورجي إيكهولم المدير التنفيذي لاريكسون" نحن مستمرون في ترسيخ موقعنا القوي في الجيل الخامس لاقتناص الفرص الكبيرة التي يقدمها جيل الهواتف المحمولة المتسارع في النمو".