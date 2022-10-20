قالت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية إنها ضاعفت أرباحها في الربعالثالث مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي بينما جاءت الإيرادات أقل من توقعات المحللين.

وربحت شركة صناعة السيارات الكهربائية 29ر3 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في أيلول/سبتمبر، أي أكثر من ضعف نفس الإطار الزمني العام الماضي، حسبما قالت تسلا بعد إغلاق سوق الأسهم الأمريكية.

وزادت الإيرادات بنسبة 56% إلى 45ر21 مليار دولار، لكنها ظلت أقل من توقعات السوق. وكان محللون يتوقعون مبيعات بنحو 22 مليار دولار. وانخفض السهم في البداية بنسبة 5% في التداول بعد ساعات العمل.

وسلمت شركة ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك ما يقرب من 344 ألف سيارة كهربائية في الربع الثالث، مسجلة رقما قياسيا جديدا.

ومع ذلك، من غير المؤكد ما إذا كانت الشركة قادرة على تحقيق هدفها الطموح المتمثل في زيادة عمليات التسليم في عام 2022 بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي.

وللقيام بذلك، سيتعين على تسلا بيع أكثر من 4ر1 مليون سيارة للعام ككل وتسليم أكثر من نصف مليون سيارة للعملاء في الربع الأخير.