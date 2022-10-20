أعلنت ناشطة المناخ السويدية جريتا تونبرج اعتزامها مواصلة عملها من أجل حماية المناخ لكنها ستميل إلى العمل دون ظهور واضح في الفترة المقبلة.

وفي تصريحات لمجلة "بريجيت دو جرين"، قالت تونبرج:" سأواصل فعل الكثير لكن ليس بمثل هذا القدر من الظهور في وسائل الإعلام".

ورأت تونبرج أنه ينبغي الإنصات بشكل أفضل إلى الأشخاص الأكثر تأثرا بأزمة المناخ " وقد حان الوقت لتمرير الميكروفون".

وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول الطاقة النووية في ألمانيا، قالت تونبرج19/ عاما/ إن محطات الطاقة النووية يمكن تفضيلها على الفحم، وأردفت: " ورأيي الشخصي - وأنا هنا لا أتحدث باسم حركة أيام جمع من أجل المستقبل - هو أنه من الخطأ وقفها (محطات الطاقة النووية) إذا كان الفحم هو البديل".