أظهرت بيانات الاتحاد العالمي للصلب تراجع الطلب العالمي على الصلب خلال العام الحالي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ الاقتصاد الصيني.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الاتحاد القول إن الطلب على الصلب الذي يعتبر مؤشرا اقتصاديا مهما سيتراجع خلال العام الحالي بنسبة 3ر2% سنويا، في حين كان يتوقع في نيسان/أبريل الماضي ارتفاعا طفيفا في الطلب.

ومن المتوقع تراجع الطلب في الصين، وهي أكبر منتج للصلب في العالم، بنسبة 4% خلال العام الماضي نتيجة تباطؤ القطاع العقاري الصيني.

يأتي تعديل توقعات الاتحاد في فترة اضطراب يمر بها قطاع صناعة الصلب، حيث استفادت الشركات في طفرة الأسعار عقب رفع القيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، لكنها واجهت تراجعا في الطلب على المعدن بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي ككل نتيجة تشديد السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة.