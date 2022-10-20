أعلنت المفوضية الأوروبية أنها بصدد إطلاق أدوات تقييم جديدة للسياسات التعليمية في الدول الأعضاء قبل نهاية العام الجاري. ووفقا لوكالة أوروبا برس فإن الغرض من هذه الأدوات هو تحسين الاستثمارات ذات الجودة في التعليم والتأهيل.

وتتضمن هذه المبادرة توفير أدوات ومناهج وخبرات "مرنة ومحددة" للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لمساعدتها على تقييم السياسات التعليمية.

ويتزامن الإعلان عن هذه المبادرة مع نشر تقرير مجموعة الخبراء المتخصصين في مجال الاستثمار عالي الجودة في مجال التعليم والتأهيل ويحمل عنوان "الاستثمار في مستقبلنا: استثمار جيد في التعليم والتأهيل".

ويركز تقرير الخبراء على تحسين طريقة استثمار الأموال العامة في أربعة قطاعات رئيسية تخص الإنفاق على التعليم والتأهيل في الاتحاد الأوروبي: المدرسون والمدربون، البنية التحتية التعليمية، التعليم الرقمي والمساواة والاندماج.

كما يوضح تقرير الخبراء عدة ممارسات واعدة في المجال، يأمل أن تلهم الحكومات والمؤسسات التعليمية في الاتحاد الأوروبي، للمساعدة على تخفيف الضغط على المعلمين، وتحسين ظروفهم المعيشية فضلا عن تعزيز القدرات الرقمية التربوية، وتحفيز برامج التعليم الفردي والتوجيه والإشراف بين نظراء، فضلا عن برامج تطوير المدارس بمراحلها المختلفة.