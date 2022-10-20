دارين العلي

واصل فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء بالتعاون مع قطاع شبكات التوزيع قطع التيار عن مساكن العزاب في المناطق السكنية بالتنسيق مع لجنة التصدي لهذه الظاهرة.

وقال نائب رئيس الفريق احمد الشمري ان الحملات تركزت في الفترة الماضية على محافظتي الفروانية والجهراء بسبب وجود كم من المخالفات بهذا الشأن فيها حيث اتخذت اللجنة اجراءات لزيادة عمليات التفتيش والتقصي لرصد هذه المخالفات بعد اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بأفرع البلديات تمهيدا لقطع التيار عن العقارات التي لم تستجب للانذارات.

وأكد ان هذه العمليات مستمرة في مختلف المحافظات، داعيا ملاك العقارات الى الاستجابة للانذارات واخلاء المسكن من العزاب لما فيه مصلحة الجميع حيث اكتشف في كثير من العقارات مخالفات متنوعة ومستودعات وتمديدات تشكل خطرا على سلامة القاطنين.

ولفت الشمري الى ان حصيلة القطع بلغت اكثر من 170 عقارا بشكل كلي او جزئي نظرا لوجود عائلات في بعض المساكن.

من ناحية أخرى، أكد الشمري ان الفريق يستمر بمتابعة عمله في ضبط التعديات على الشبكة حيث بلغت الحصيلة خلال الشهر الجاري في المناطق الشمالية نحو 15 محضر ضبط وإثبات حالة، لافتا الى ان الحملة الأخيرة تركزت في منطقة الري والمشاتل وتم رصد عدد من المخالفات الخطرة على الشبكة وعلى القسائم.