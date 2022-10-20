استأنف مهرجان فلامنكو مدريد نشاطه بعد غياب بسبب الأزمة التي نجمت عن جائحة فيروس كورونا، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر القادم. وفي هذا السياق قال مدير المهرجان، أنطونيو بنامارجو في مقابلة مع وكالة يوروبا برس الإسبانية "صمدنا بمعجزة".

وأضاف بنامارجو "كان العامان اللذان شهدا الجائحة فترة صعبة من الناحية النفسية على الجميع، ولكن لحسن الحظ، حققنا مبيعات تذاكر جيدة ووصلنا إلى نسبة 100% هذا العام ونأمل أن تسير الأمور على ما يرام".

وفي إطار دورة المهرجان هذا العام، تستقبل كبرى مسارح مدريد، أسماء نجوم كبار في عالم الفلامنكو أمثال ماريا باخيس، وكارمن لينارس، ورفائيل ريكيني، والبيلي، ومايتي مارتين ولا تاتي، وغيرهم، وذلك عقب افتتاح المهرجان أمي الثلاثاء على أنغام عازف الجيتار الشهير توماتيتو على مسرح القنال، والذي كان من رفقاء مشوار نجم الفلامنكو الإسباني الأشهر كمارون دي لا إيسلا.

واشتكى بنامارجو من قلة دعم المؤسسات والإدارة الحكومية، وطالب بمساهمة القطاع الخاص في رعاية أنشطة المهرجان، وتساءل عن سبب إحجام الشركات الكبرى عن رعاية الفلامنكو مقابل ما يقدمونه من دعم لفنون البوب.

ويعترف بنامارجو أن الفلامنكو له شعبية أكثر ويتألق بصورة أفضل في المهرجانات الأندلسية جنوب إسبانيا، مثل أشبيلية ومهرجان خيريث، ومع ذلك قال إن "أزمة 2008 الاقتصادية وأزمة الجائحة كانتا الأكثر تأثيرا على الفلامنكو، ولكننا نستمر لأن نشاطنا جماهيري ويعيش بفضل تفاعل الجمهور ولا يتأثر بأزمات الاسطوانات ومبيعاتها مثل الروك أو البوب".