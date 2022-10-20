أعلنت شركة صناعة السجائر الأمريكية العملاقة "فيليب موريس إنترناشونال"، عن صفقة بقيمة 7ر2 مليار دولار، تتعلق بخط "أيكوس" لمنتجات التبغ المُسخن والسجائر الإلكترونية.

وقالت الشركة اليوم الخميس إنها وقعت صفقة مع مجموعة "ألتريا"، لإنهاء العلاقة التجارية بينهما، التي تغطي منتجات "أيكوس" الخالية من دخان التبغ في الولايات المتحدة.

وبموجب الصفقة، ستدفع "فيليب موريس إنترناشونال" مبلغ 7ر2 مليار دولار نقدا، كان قد تم دفع مليار دولار منها عند بدء الاتفاق، باستخدام النقد المتاح. فيما سيتم دفع مبلغ 7ر1 مليار دولار المتبقي، والفوائد، في موعد أقصاه تموز/يوليو من عام .2023

جدير بالذكر أن الصفقة ستسمح لشركة "فيليب موريس إنترناشونال" بالحصول على الحقوق الكاملة لتسويق منتجات "أيكوس" في البلاد بعد 30 نيسان/أبريل من عام .2024