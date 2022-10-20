هاجم مسلحون إسلاميون مشتبه بهم منجما للياقوت في مقاطعة كابو ديلجادو شمالي موزمبيق، حيث تقاتل القوات الحكومية المتمردين المرتبطين بتنظيم داعش، بحسب مصادر مطلعة على الأمر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المصادر قولها إن الهجوم على المنجم، المملوك لشركة "جيمروك" وهي شركة تابعة لشركة "ديا كولر" الدولية ومقرها الهند، وقع صباح اليوم الخميس على بعد قرابة 20 كيلومترا (12 ميلا) شرقي منجم أكبر تمتلكه مجموعة "جيمفيلد" المحدودة.

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

ولم يرد حاكم مقاطعة كابو ديلجادو، فاليج تاوابو على اتصال عل هاتفه المحمول، كما لم يرد على الفور على طلب للتعليق عبر رسالة نصية.

ولم ترد شركة "ديا كولر" على الفور على طلب للتعليق أرسل عبر موقعها الإلكتروني.