قالت الجهة المشرفة على سباقات فورمولا ئي للسيارات الكهربائية إن كيب تاون ستستضيف جولة من البطولة في فبراير شباط المقبل لتنضم إلى حيدر أباد الهندية وساو باولو البرازيلية كثلاثة مواقع جديدة لاستضافة السباقات في عام 2023.

وسيكون سباق 25 فبراير هو أول ظهور لفورمولا ئي في جنوب إفريقيا وستكون الجولة الخامسة ضمن 17 جولة الموسم المقبل.

وتبدأ البطولة التي تستضيف المدن سباقاتها، والتي تشكل بداية الحقبة الجديدة لسيارات الجيل الثالث وهي سيارات أسرع وأكثر كفاءة وأخف وزنا، في مكسيكو سيتي في يناير كانون الثاني المقبل.

وأضافت الجهة المشرفة على فورمولا ئي ان أعمال التجديد في الاستاد الأولمبي في سول تعني أنه لم يعد من الممكن استخدامه كمكان للاستضافة، وأن فورمولا ئي كانت تستكشف مواقع أخرى في كوريا الجنوبية لاستضافة سباق 20 مايو آيار المقبل.

وكان جدول السباقات المؤقت يضع تصورا يتمثل في إقامة سباقين في عاصمة كوريا الجنوبية، التي استضافت السباق الختامي في الموسم المنقضي.

وستنظم إندونيسيا سباقين في يونيو حزيران في جاكرتا، التي ظهرت لأول مرة هذا العام، وفي السعودية (في الدرعية) في يناير وبرلين في أبريل نيسان وروما ولندن في يوليو تموز.