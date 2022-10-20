ارتفعت أرباح شركة نوكيا كورب للهواتف المحمولة خلال الربع الثالث، مما دفعها لرفع توقعاتها بالنسبة للعام الجاري بأكمله.

وقالت الشركة اليوم الخميس إن أرباحها خلال الربع الثالث ارتفعت بنسبة 22% لتصل إلى 428 مليون يورو (6ر418 مليون دولار) مقارنة بـ 351 مليون يورو العام الماضي. وارتفعت العائدات على السهم بنسبة 33% لتصل إلى 08ر0 يورو مقارنة بـ 06ر0 يورو منذ عام.

وارتفع صافي المبيعات بنسبة 16% ليصل إلى 24ر6 مليار يورو مقارنة بـ 40ر5 مليار يورو العام الماضي.

وبالنسبة للعام النقدي 2022، لم تتغير التوقعات بالنسبة لصافي المبيعات على أساس ثبات العملة.

ومن المتوقع أن تتراوح المبيعات 9ر23 مليار يورو إلى 1ر25 مليار يورو.

وكانت الشركة قد توقعت في السابق أن تتراوح المبيعات ما بين 5ر23 مليار يورو و 7ر24 مليار يورو.

وفيما يتعلق بما بعد 2022، قالت نوكيا" نتوقع تسجيل نمو على أساس ثبات العملة في أسواقنا خلال عام 2023".