قدم باحثون صينيون نظاما للذكاء الاصطناعي لتسهيل البحوث والتجارب الكيميائية، حسبما ذكرت صحيفة تشاينا ساينس ديلي

تم تزويد نظام "الكيميائي بالذكاء الاصطناعي" الشامل بعقل علمي قادر على أداء جميع الخطوات الأساسية المطلوبة للبحث الكيميائي، وفقا للباحثين من جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين.

ولدى "الكيميائي بالذكاء الاصطناعي" قدرة على فهم جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها وأنماط عرضها البياني بشكل أوتوماتيكي. وهو مصمم ليكون قادرا على البحث تلقائيا عن المؤلفات العلمية ذات الصلة وقراءتها من قاعدة بيانات سحابية واقتراح خطط تجريبية وفقا لذلك.

يمكن للكيميائي بالذكاء الاصطناعي أيضا التحكم في روبوت متنقل أو عبر الإنترنت لتنفيذ العملية التجريبية الكاملة تلقائيا على أكثر من 10 محطات عمل.

ويمكن تحليل البيانات التجريبية في وقت واحد من قبل الدماغ الحاسوبي للكيميائي بالذكاء الاصطناعي، مما يسمح له باقتراح فرضية جديدة للتكرار التالي.

تم اختبار كفاءة "الكيميائي بالذكاء الاصطناعي" من خلال إسناد ثلاث مهام كيميائية مختلفة إليه، كما قال المقال البحثي الأخير المنشور في مجلة