أظهرت بيانات مكتب الاحصاء المركزي الهولندي اليوم الخميس استقرار معدل البطالة خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بعد ارتفاعه خلال الأربعة أشهر التي سبقته.

وسجل معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و 75 عاما 8ر3% دون تغيير مقارنة بشهر آب/أغسطس الماضي الذي سجل أعلى ارتفاع لمعدل الفائدة منذ ثمانية أشهر. وكان معدل البطالة قد بلغ 1ر4% خلال أيلول/سبتمبر .2021

وارتفع عدد العاطلين إلى 382 ألف شخص في أيلول/سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 378 ألف شخص خلال آب/أغسطس الماضي.

وتراجع معدل البطالة بين الشباب، من تتراوح أعمارهم بين 15 و 25 عاما، إلى 4ر8% في أيلول/سبتمبر الماضي مقارنة بـ 6ر8% في آب/أغسطس الماضي.